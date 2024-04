Morre Anderson Leonardo, cantor do grupo Molejo, aos 51 anos

A música brasileira perde hoje um integrante valioso: Anderson Leonardo, de 51 anos e cantor do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira, 26, após quase dois anos lutando contra o câncer. A informação foi confirmada pela família do artista, nas redes sociais.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a publicação.

Em fevereiro deste ano, o cantor havia sido internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, devido a fortes dores, logo após um show. De lá para cá, o quadro de saúde dele apresentou piora. No começo dessa semana, a família publicou um boletim médico de Anderson nas redes sociais, que afirmava que o artista havia sido transferido para unidade de terapia intensiva. Nesta sexta-feira, 26, Anderson não resistiu.

Ele deixa quatro filhos, Alissa, Leozinho Bradock, Rafael Felipe e Alice, de quatro anos.

A luta contra o câncer

Anderson descobriu o câncer inguinal, que afeta pênis e anus, em outubro de 2022. Em 2023, ele chegou a anunciar que estava curado da doença, mas em maio do ano passado precisou retornar ao tratamento para câncer nos testículos.

"O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia algum. Estava ansioso para começar e, graças a Deus me curei com a força desses rapazes", disse o cantor durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo.

O cantor chegou a fazer tratamento intensivo de radio e quimioterapia quando descobriu a doença.

O que é câncer inguinal?

Câncer inguinal refere-se a tumores malignos que se desenvolvem na região da virilha, também conhecida como área inguinal. O câncer pode ser uma metástase de cânceres originados em outras partes do corpo, como o câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de testículo ou melanoma, que se espalham para os gânglios linfáticos da virilha.

Os sintomas do câncer inguinal podem incluir um caroço na virilha que não desaparece, dor na área, inchaço persistente, sensação de peso ou desconforto na região e perda de peso inexplicada. O diagnóstico geralmente envolve exames físicos, exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e biópsia para determinar se o tumor é maligno.

O tratamento para o câncer inguinal geralmente envolve uma combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio do câncer, sua origem e outros fatores individuais do paciente. O prognóstico varia dependendo de vários fatores, incluindo o tipo e o estágio do câncer, a resposta ao tratamento e a saúde geral do paciente.