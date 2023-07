Morre a cantora Sinéad O'Connor, famosa por 'Nothing compares 2 U', aos 56 anos

Nesta quarta-feira, 26, o jornal Irish Times noticiou a morte da cantora de Sinéad O'Connor, de 56 anos. Conhecida pela interpretação de 'Nothing compares 2 U', composta por Prince, a artista era famosa por posições firmes sobre os direitos das mulheres e os abusos dentro da Igreja Católica.

Ela travava uma luta contra a depressão há anos. Foi vítima de abuso quando criança e lidou com a doença em seus altos e baixos. Sinéad chegou a tentar suicídio e seu quadro de saúde piorou no ano passado, após a morte do filho, Shane, de 17 anos.

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre a causa da morte da cantora.

Quem é Sinéad O'Connor?

A cantora irlandesa nasceu em Dublin (Irlanda), no dia 8 de dezembro de 1966. Filha de um engenheiro, que depois se tornou advogado, ela é a terceira filha de cinco irmãos: Joseph O'Connor (escritor), Eimear, John, e Eoin, e teve uma complicada relação familiar, marcada por abusos na infância, adolescência conturbada e tentativas de suicídio.

Sinônimo da luta feminista na Irlanda, Sinéad ficou marcada pelo cabelo raspado e voz doce, e ganhou espaço na Europa e nos Estados Unidos. Sua interpretação de 'Nothing compares 2 U', música composta por Prince, levou o álbum " I Do Not Want What I Haven't Got" (1990) à primeira posição entre os discos mais vendidos da época, e rendeu à artista uma série de prêmios.

Tamanho foi o sucesso da faixa que Sinead chegou a participar do show que deu origem ao DVD "Roger Waters - The Wall Live in Berlin", em 1990. Antes do sucesso mundial, também foi aclamada pela crítica pelo álbum "The lion and the cobra" (1987), dedicado à mãe, que havia falecido poucos meses antes do lançamento.

Protestos políticos

Para além da voz icônica, Sinéad ficou reconhecida pelos protestos contra os abusos sexuais cometidos por clérigos e membros da Igreja Católica. Em 1992, realizou uma manifestação pública na qual rasgava uma fotografia do Papa João Paulo II, durante um episódio do "Saturday Night Live".

Dois anos mais tarde, a cantora lançou o álbum "Universal Mother" no qual, em uma das músicas, falava sobre e abuso sexual infantil por qual passou.

*Mais informações em instantes