Morre a cantora Leny Andrade, aos 80 anos, no Rio de Janeiro

A cantora Leny Andrade, de 80 anos, morreu nesta segunda-feira, 24, na cidade do Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital, por uma piora no quadro de pneumonia.

Em junho, Leny chegou a ser entubada pela doença, que atingiu os pulmões de forma mais agressiva do que o comum.

A notícia da morte foi confirmada pela assessoria do Retiro dos Artistas, onde Leny vivia desde 2018, e também nas redes sociais do local.

“A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna!”, diz em nota o Retiro dos Artistas.

Quem é Leny Andrade?

Um dos grandes nomes do jazz e da música popular brasileira (MPB), a carioca Leny Andrade marcou a história do país pela voz potente e por interpretações de outros grandes artistas, entre eles Antonio Carlos Jobim, Ivan Lins, Roberto Menescal e Djavan. Ao todo, Leny coleciona 34 álbuns em sua carreira, sendo o primeiro lançado em 1961, “A Sensação", e o último em 2018. A última gravação da cantora foi em 2022, um single o pianista Gilson Peranzzetta feito em homenagem aos 80 anos da cantora.