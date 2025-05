Morre a atriz mirim Millena Brandão, após descoberta de tumor

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 2. A jovem teve morte encefálica e diversas paradas cardiorrespiratórias após diagnóstico de tumor cerebral. O óbito foi confirmado pelo boletim médico, divulgado pelo Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, onde ela estava internada

A artista estava internada em estado grave desde a última segunda-feira, 28, após um exame médico detectar uma mancha incomum em seu cérebro. Durante a madrugada de 1º de maio, a jovem sofreu paradas cardíacas e precisou ser intubada.

Millena integra o elenco de figurantes da novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT, e já teve um papel na série Sintonia, produzida pela Netflix.

Além de atriz, Millena faz parte da Cia Artística En’cena, onde se dedica a produções de teatro musical. Ela também atua como modelo e influenciadora digital, com 155 mil seguidores, compartilhando seu cotidiano com familiares e amigos, além de divulgar seus projetos mais recentes.

De acordo com o pai de Millena, Luiz Rodrigo Brandão, a atriz está internada na UTI do Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Nesta segunda-feira, 28, Millena se queixou de dores de cabeça e cansaço, sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Antonieta, na cidade de São Paulo.

Suspeita de morte cerebral

Na manhã de terça-feira, 29, a jovem sofreu sua primeira parada cardíaca e foi transferida para o Hospital Geral do Grajaú, onde segue internada. Uma transferência para o Hospital das Clínicas foi autorizada, mas não ocorreu devido às paradas cardíacas que a criança sofreu.

A mãe de Millena, Thays Brandão, revelou que, por causa da falta de vaga na UTI, ela foi encaminhada para um quarto. Thays também mencionou que os médicos estão investigando a possibilidade de Millena ter sofrido morte encefálica, também conhecida como morte cerebral.