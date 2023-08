Morre a atriz Aracy Balabanian, de 'Sai de Baixo', aos 83 anos

Nesta segunda-feira, 7, morreu a atriz Aracy Balabanian, conhecida pelo papel no programa de comédia "Sai de Baixo", aos 83 anos. A artista estava com câncer no pulmão, diagnosticado ao fim do ano passado, e seguia internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro.

A notícia foi confirmada por familiares e amigos, segundo O Globo.

Quem é Aracy Balabanian?

A atriz nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e começou a carreira artística no teatro. Foi formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) e ficou reconhecida ao final dos anos 1950 pelos espetáculos do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC.

Sua primeira estreia na televisão foi em 1965, no programa "Antígona" (TV Tupi). Desde então, ela ganhou espaço tanto nos palcos dos teatros quanto nas telas da TV, dividindo-se entre ambos os formatos. Em 1968, atuou na novela "Antônio Maria" (TV Tupi) e, a partir daí, a carreira deslanchou: da finada TV Tupi, tornou-se atriz da TV Globo.

No início da carreira, participou de títulos como "Corrida de ouro" (1974), "Bravo!" (1975), "O Casarão" (1976), "Coração alado" (1980), "Locomotivas" (1986), "Rainha da sucata" (1990) e "A próxima vítima" (1995), além do programa infantil "Vila Sésamo" (1972).

Sai de Baixo

Entre 1996 e 2002, Aracy assumiu o icônico papel de "Cassandra" no programa de comédia "Sai de Baixo", criado por Luis Gustavo e Daniel Filho. Um dos maiores sucessos da Globo na época, Aracy viveu um de seus papéis mais importantes ao lado de Miguel Falabella, Marisa Orth e Luis Gustavo.

Depois do fim de "Sai de Baixo", ela também atuou em "Da cor do pecado" (2004), "A lua me disse" (2005), "Eterna magia" (2007), "Passione" (2010), "Cheias de charme" (2012), "Saramandaia" (2013), "Geração Brasil" (2014) e "Sol nascente" (2016), todas novelas da TV Globo.