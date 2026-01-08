Montanha-russa mais 'insana' do planeta está na Arábia Saudita; veja vídeo

A Arábia Saudita inaugurou a montanha-russa mais rápida, mais alta e mais longa do mundo. A atração Falcons Flight começou a operar no dia 31 de dezembro de 2025 no novo parque temático Six Flags Qiddiya City, localizado a cerca de 40 minutos de Riad, capital do país, consolidando três recordes mundiais e redefinindo os limites dos brinquedos radicais.

Recordes quebrados

Projetada para impressionar tanto pelo tamanho quanto pela velocidade, a Falcons Flight atinge velocidade máxima de 250 km/h — o equivalente à velocidade de um carro de Fórmula 1 — e eleva os visitantes a 195 metros de altura, o que corresponde a um edifício de cerca de 60 andares. Sua pista tem aproximadamente 4,3 km de extensão, resultando em um percurso de mais de três minutos.

O projeto aproveita o relevo natural desértico em torno das Montanhas Tuwaiq, incorporando um penhasco ao design da atração: após o lançamento inicial, o trem ganha velocidade em direção à borda, proporcionando uma queda vertical de cerca de 160 metros antes de seguir por subidas e descidas intensas.

Inovação e tecnologia

A Falcons Flight foi desenvolvida pela fabricante suíça Intamin, renomada por criar algumas das montanhas-russas mais icônicas do mundo, e faz parte da nova categoria de “Exa Coasters” — modelos capazes de ultrapassar os 600 pés (cerca de 183 m) de altura usando sistemas de lançamento por motores síncronos lineares (LSM).

Os trens contam com seis carros, cada um com janelas dianteiras reforçadas e para-brisas individuais para proteger os visitantes do vento forte e da areia do deserto durante o percurso. Segundo o parque, visitantes devem no mínimo 1,30 metro de altura para experimentar a atração e no máximo 1,96 metro.

Veja como é dar uma volta na montanha-russa do primeiro carro:

Novo destino do turismo de aventura

A Falcons Flight é a estrela do Six Flags Qiddiya City, o primeiro parque da marca Six Flags inaugurado fora da América do Norte. Com um investimento estimado em cerca de 3,75 bilhões de riais sauditas (aproximadamente R$ 5,4 bilhões), o parque ocupa uma área de 320 mil metros quadrados e reúne 28 atrações distribuídas em seis áreas temáticas.

Além da montanha-russa recordista, o parque inclui outras atrações com feitos impressionantes, como:

Sirocco Tower — torre de lançamento vertical mais alta do planeta;

Iron Rattler — montanha-russa “tilt” mais alta do mundo;

Spitfire — maior montanha-russa com inversão tripla lançada;

Gyrospin — pêndulo de maior altura já construído.

Visão Saudita 2030

O novo parque e sua montanha-russa emblemática não são apenas peças de lazer: fazem parte da ambiciosa Visão 2030 da Arábia Saudita, um plano estratégico para diversificar a economia além do petróleo, atrair turismo internacional e posicionar o país como um importante destino global de entretenimento e experiências.