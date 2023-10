Momentos finais de Tupac Shakur antes do assassinato são revelados; veja fotos e vídeos

Entre as grandes celebridades da música já assassinadas, figura o rapper Tupac Shakur, morto a tiros em 1967 pelo então suspeito Duane 'Keffe D' Davis. Mas a dúvida de quem realmente seria o autor do crime chegou ao fim na última sexta-feira, 29, 27 anos depois da morte do artista.

Novas fotos e vídeos dos momentos finais do artista nunca antes vistas vazaram na internet e mostram que Davis, hoje com 60 anos, foi mesmo o autor do assassinato de Tupac. As imagens mostram a ação das gangues na briga entre o rapper e o sobrinho de Davis, e a investigação também assistiu a entrevistas nas quais o homem discutia o crime.

Crime em vias de solução após quase 30 anos

Davis foi detido pela polícia de Nevada, nos Estados Unidos, atuado como líder do grupo, mas não como autor dos disparos. Ele é a primeira pessoa a ser presa entre os quatro suspeitos de conexão direta com o assassinato, conforme apontam os dados da Associated Press.

Ao investigar a residência de Davis, a polícia encontrou uma série de fotos e vídeos, que constam detalhes de como ficou a BMW do rapper após os tiros e imagens de violência, com socos e chutes. A polícia encontrou na casa dele uma revista Vibe com Tupac, balas de arma de fogo, algumas fotos e uma cópia do livro de memórias de Davis, chamado “Compton Street Legend” (2019). Nesse livro, ele admite estar no carro com o autor dos disparos que matou Tupac.

O júri responsável pelo caso também votou para que a pena de Davis seja aumentada por atividade de gangue. Caso seja condenado, ele pode pegar mais de 20 anos em pena. Davis deve comparecer ao tribunal ainda nesta semana.

Como Tupac foi morto?

No dia 7 de setembro de 1967, Tupac teria saído com o fundador da Death Row Records, Marion 'Suge' Knight, para assistir uma luta de Mike Tyson, em Las Vegas. Quando deixou o ringue, no entanto, envolveu-se em uma briga com Davis e seu sobrinho — já alvo de desentendimentos anteriores. Ao saírem do local, na famosa BMW do rapper, um carro emparelhou ao lado de Tupac e Knight e disparou uma série de tiros. O rapper foi atingido várias vezes e, uma semana depois, morreu no hospital.

Na época, uma semana depois dos disparos, o sobrinho de Davis, Anderson, foi preso e logo em seguida, solto, sem ser de fato acusado por homicídio. Alguns meses mais tarde, um dos integrantes de um grupo de rap Outlawz, que estaria no carro junto de Tupac, foi assassinado no estado de Nova Jersey, antes de conceder seu depoimento à polícia.

Anderson então processou o espólio de Shakur, sob alegação de “ferimentos físicos e grave sofrimento emocional e mental”. Em 1998, ele foi assassinado em um na cidade de Compton, na Califórnia.