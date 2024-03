O que é câncer inguinal? Entenda a doença de Anderson, vocalista do Molejo

Neste domingo, 24, o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, foi internado devido ao câncer inguinal que acomete o cantor desde 2022. Segundo a assessoria do grupo, ele está em "estado grave".

"A assessoria do grupo MOLEJO informa que infelizmente devido a gravidade da doença o cantor ANDERSON LEONARDO precisou ser internado neste domingo em estado grave. Solicitamos a todos os fãs e amigos que continuem a rezar pelo nosso cantor, disse a assessoria do Molejo.

O que é câncer inguinal?

Câncer inguinal refere-se a tumores malignos que se desenvolvem na região da virilha, também conhecida como área inguinal. O câncer pode ser uma metástase de cânceres originados em outras partes do corpo, como o câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de testículo ou melanoma, que se espalham para os gânglios linfáticos da virilha.

Os sintomas do câncer inguinal podem incluir um caroço na virilha que não desaparece, dor na área, inchaço persistente, sensação de peso ou desconforto na região e perda de peso inexplicada. O diagnóstico geralmente envolve exames físicos, exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e biópsia para determinar se o tumor é maligno.

O tratamento para o câncer inguinal geralmente envolve uma combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio do câncer, sua origem e outros fatores individuais do paciente. O prognóstico varia dependendo de vários fatores, incluindo o tipo e o estágio do câncer, a resposta ao tratamento e a saúde geral do paciente.

Quais os sintomas do câncer inguinal?

Os sintomas do câncer inguinal podem variar dependendo do estágio do câncer e de outros fatores individuais, mas alguns sinais e sintomas comuns podem incluir: