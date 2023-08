Mistério do Universo: o que é o 'ponto de interrogação' que apareceu na foto do James Webb?

A última foto divulgada pelo telescópio espacial internacional James Webb tem causado uma série de dúvidas nos internautas. Isso porque a captura revelou não só detalhes inéditos de um par de estrelas jovens em formação dentro do espaço profundo, chamadas Herbig-Haro 46/47, como também um "corpo celeste" parecido com um ponto de interrogação, escondido no meio das estrelas.

O que para nós revela uma representação gráfica do alfabeto, para o Universo, na verdade, não é nenhuma dúvida. De acordo com representantes do instituto STScI, responsável pela operação do telescópio, o tal "ponto de interrogação" é, na verdade, um registro de duas galáxias entrando em um processo de fusão.

"Provavelmente é uma galáxia distante ou galáxias potencialmente interativas (suas interações podem ter causado a forma distorcida do ponto de interrogação)”, responderam eles ao "Space.com".

Estudo do espaço profundo do Universo

A região conhecida como "espaço profundo", lar de estrelas de várias idades, tem sido estudada há anos pelas principais agências espaciais do mundo, como a Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA).

As duas estrelas jovens, em específico, também são alvos de investigação pelos astrônomos desde a década de 1950 porque são alimentadas por uma extensa área de gás e poeira, responsável por aumentar ainda mais a massa desses corpos celestes.

Com o James Webb, no entanto, esse estudo pode ficar mais simples. Esse é o primeiro registro que revela tantos detalhes das duas estrelas, que ficam a de 1.470 anos-luz distantes da Terra, localizadas na constelação de Vela.