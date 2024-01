Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, tem alta do hospital meses após ser baleado na cabeça

Mingau, nome artístico de Rinaldo Oliveira Amaral, o baixista do Ultraje a Rigor, recebeu alta do Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, nesta segunda-feira, 8, após uma internação de quatro meses.

O músico levou um tiro na cabeça em Paraty (RJ) enquanto estava dentro de seu carro, às vésperas de completar 56 anos, e permaneceu hospitalizado desde 3 de setembro do ano passado.

De acordo com a equipe médica, Mingau deixou o hospital consciente, sem sedação, respirando normalmente e apresentando uma "evolução positiva em seu quadro neurológico". Ele seguirá o tratamento em casa, sendo acompanhado por uma clínica especializada escolhida pela família.

Durante sua estadia hospitalar de quatro meses, Mingau, membro da banda desde 1999, passou por três cirurgias e tratou uma infecção.

Relembre o caso

Em setembro de 2023, o baixista estava em Paraty em companhia de um amigo quando foi alvejado por criminosos.

Na ocasião, o homen que estava com Mingau relatou à Polícia Civil que ambos, após retirar dinheiro, pararam para um lanche quando foram alvo do ataque. O quarto indivíduo suspeito de estar envolvido na tentativa de homicídio foi detido em outubro pela Polícia Militar (PM).

Sua captura ocorreu após uma denúncia anônima, sendo localizado na zona rural de Taubaté, município do interior paulista. O suspeito tentou fugir, mas foi interceptado e conduzido à delegacia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ainda há outro fugitivo sob suspeita de participação no crime.