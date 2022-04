Miley Cyrus lança novo álbum anunciado durante show no Lollapalooza

A cantora Miley Cyrus lançou nesta sexta-feira, 1º, o seu mais novo álbum, “ATTENTION: MILEY LIVE“. Com 20 faixas no total, o disco reúne alguns dos maiores sucessos da americana apresentados ao vivo.

A cantora anunciou o lançamento do novo álbum durante seu show no Lollapalooza Brasil, realizado em São Paulo no último sábado, 26. A apresentação foi marcada pela participação de Anitta, que estava no 1º lugar mundial do Spotify , e pela homenagem ao baterista Taylor Hawkins.

“Meus fãs me pedem um álbum ao vivo há muito tempo e estou muito animada em dá-lo a eles! Este show foi curado pelos fãs PARA os fãs“, escreveu Miley Cyrus em um post no Instagram.

Até o momento, já foram lançados vídeos das músicas “We Can’t Stop X Where Is My Mind?“, “Wrecking Ball X Nothing Compares 2 U” e “Never Be Me“. Confira: