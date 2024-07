'Meu Malvado Favorito' terá 5º filme? diretor se manifesta sobre possível sequência para franquia

Considerado um dos maiores sucessos das animações, "Meu Malvado Favorito 4" estreou nos cinemas na última semana e já arrecadou US$ 230 milhões de bilheteria em seu primeiro fim de semana. Diante do grande interesse do público em assistir ao novo filme da franquia, surgiram curiosidades sobre uma possível sequência para as aventuras de Gru e sua família.

Em uma entrevista concedida à revista norte-americana Variety, Chris Renaud, diretor dos filmes, mencionou a possibilidade de uma quinta produção.

“Se criarmos uma boa história e parecer que podemos ir para algum território novo, então certamente é possível”.

Até o momento, a Universal Pictures não declarou se o próximo longa-metragem de "Meu Malvado Favorito" está sendo planejado pela Illumination.

Saiba mais sobre 'Meu Malvado Favorito 4'

Nesta nova fase, Gru, Lucy e suas filhas, Margô, Edith e Agnes, recebem um novo membro na família: Gru Jr., que herda um pouco da vilania do pai e faz de tudo para atormentá-lo. O protagonista também enfrenta novos adversários, como Maxime Le Mal e sua namorada femme fatale, Valentina, que ameaçam a família de Gru.

Na versão em português, as vozes são dubladas por Leandro Hassum (Gru), Maria Clara Gueiros (Lucy), Bruna Laynes (Margô), Ana Elena Bittencourt (Edith), Pamella Rodrigues (Agnes), Jorge Lucas (Maxime Le Mal), Angélica Borges (Valentina) e Lorena Queiroz (Poppy).

Veja o trailer a seguir:

Onde assistir a todos os filmes da franquia 'Meu Malvado Favorito' no streaming?

Meu Malvado Favorito : Telecine e Prime Video

: Telecine e Prime Video Meu Malvado Favorito 2 : Telecine e Prime Video

: Telecine e Prime Video Meu Malvado Favorito 3 : Telecine e Prime Video

: Telecine e Prime Video Minions : Prime Video

: Prime Video Minions 2 - A Origem de Gru: Prime Video