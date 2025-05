Met Gala: por que as pessoas não podem usar celular no evento organizado por Anna Wintour

O uso de celular é proibido dentro do Met Gala para preservar a exclusividade, o mistério e o sigilo do evento, considerado um dos mais secretos e seletos do mundo da moda.

Ao entrar no Metropolitan Museum of Art, onde acontece o baile, os convidados devem desligar seus aparelhos e evitar o uso de redes sociais para impedir a divulgação antecipada de fotos, vídeos ou informações que possam comprometer a experiência única da noite.

Foco na arte, na moda e na experiência presencial

Essa regra ajuda a manter o foco na arte, na moda e nas interações pessoais, sem distrações digitais, garantindo que os convidados aproveitem o evento de forma mais íntima e reservada.

A proibição contribui para controlar a circulação de conteúdos nas redes sociais, preservando o mistério e a aura de exclusividade que cercam o Met Gala.

Exceções e polêmicas

Apesar da proibição formal, em edições passadas alguns convidados já quebraram a regra. Em 2017, por exemplo, várias celebridades — incluindo Kylie Jenner — tiraram selfies no banheiro, gerando repercussão e mostrando que a fiscalização é rigorosa, mas nem sempre implacável.

Desde então, o controle aumentou, e o uso de celulares no evento é fortemente desencorajado, com reforço nas orientações e presença de seguranças.

A proibição do uso de celulares no Met Gala é uma medida essencial para manter a atmosfera única do evento. Ela protege a privacidade dos convidados, valoriza a experiência presencial e garante que o foco esteja na celebração da moda e da arte — longe das distrações e da exposição imediata proporcionada pelas redes sociais.