Mensagem por Pix? BC aponta aumento transações de 1 centavo; entenda

O Banco Central do Brasil (BC) registrou um aumento de 43% nas transferências por Pix no valor de um centavo no ano passado em comparação com 2022. No total, os brasileiros fizeram mais de 35 milhões de transações da quantia em 2023.

Inaugurado em 2020, o método simples e gratuito de transferir dinheiro caiu no gosto da população. O Pix no valor de 1 centavo, no entanto, vem adquirindo outra funcionalidade: a comunicação. Ao efetivar a transferência, o pagador pode escrever uma mensagem de até 140 caracteres para o recebedor do valor.

'Oi, me faz um Pix?'

A estudante Maria Alice Oliveira, de 16 anos, conta que a transação de um centavo normalmente é usada para brincadeiras entre ela e os amigos.

"Teve uma vez que minha amiga me mandou fingindo que era um alerta de golpe na minha conta. Outra vez eu bloqueei um amigo brincando (em aplicativos de mensagem), porque ele estava me irritando. Ele me mandou o Pix desesperado pedindo para desbloquear", disse.

No ano de estreia da ferramenta, foram registradas apenas 236 mil transações de um centavo. Um ano depois, o número já cresceu para 9,2 milhões, segundo dados do BC. As transações continuaram crescendo, com 24,6 milhões de transferências do tipo em 2022.