Menina de 7 anos entra para o Guiness Book após patinar por baixo de 20 carros; veja vídeo

Uma criança indiana entrou para o livro dos recordes após passar de patins por baixo de 20 carros em 13,74 segundos. Com a proeza, Deshna Nahar, de 7 anos, foi certificada pelo Guiness Book. Ela superou a marca de uma chinesa que realizou o mesmo desafio em 14,15 segundos, em 2015.

O recorde de Deshna foi na modalidade conhecida como limbo skating. Trata-se de um esporte no qual a pessoa precisa passar de patins abaixo de um obstáculo horizontal, sem tocá-lo.

A seven years old girl from Pune Deshna Nahar registers her name in the Guinness Book of records in 'Limbo Skating' for being the fastest to skate under 20 cars at a stretch. She broke a world record set by a girl from China in 2015. pic.twitter.com/Zea0RjEMPh

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) July 28, 2022