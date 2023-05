McDonald's de café, 5 refrigerantes por dia e sorvete: a dieta do bilionário Warren Buffett

Warren Buffett pode ser um dos homens mais ricos do mundo, mas mesmo com 92 anos o bilionário ainda não perdeu seu gosto fast food, refrigerantes e docinhos. Entre os pratos preferidos do CEO da Berkshire Hathaway, cachorro-quente e sorvete ficam no topo. Ele come McDonald's no café da manhã, bebe cinco latas de Coca-Cola todos os dias e não deixa biscoitos e chocolates de lado.

Coincidência ou não, sua empresa é dona de fábricas de chocolate e tem a Coca-Cola e Kraft Heinz entre as maiores participações em seu portfólio de ações. Buffett já chegou a defender seus hábitos alimentares — e expressou seu desgosto por vegetais — durante entrevistas, em suas cartas anuais aos acionistas e nas reuniões da Berkshire.

"Cheguei aos 92 com os hábitos de uma criança de 6 anos. Até agora, está funcionando", afirmou o bilionário durante uma entrevista. "Eu sigo uma regra muito simples quando se trata de comida. Se uma criança de três anos não come, eu não como."

O amigo íntimo de Buffett, bilionário e co-fundador da Microsoft, Bill Gates, diz que Buffett vive principalmente com uma dieta de hambúrgueres, sorvete e Coca-Cola. Comemorando 25 anos de amizade em 2016, Gates escreveu em seu blog, Gates Notes: "Uma coisa que foi surpreendente saber sobre Warren é que ele basicamente se limitou a comer o que gostava quando tinha seis anos."

E não importa para qual parte do mundo ele viaje, Buffett se apega às refeições que conhece, geralmente um hambúrguer ou um cachorro-quente. Na biografia de Buffett, The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life, ele cita: "Gosto de comer a mesma coisa indefinidamente. Eu poderia comer um sanduíche de presunto todos os dias durante cinquenta dias seguidos no café da manhã."

Alguns tentaram mudar seus modos. A primeira esposa de Buffett, Susan Thompson, em uma tentativa de ampliar a exposição de seu marido à culinária internacional, fez com que eles ingressassem em um clube de culinária gourmet no qual os casais "jantavam almôndegas suecas em um mês e crepes franceses no seguinte". Mas Buffett sempre pedia à recepcionista que fizesse um hambúrguer para ele.

McDonald's de graça

Buffett afirmoou à CNBC que tem um cartão do McDonald's que lhe permite comer de graça em qualquer um dos restaurantes da rede de fast food em Omaha, Nebraska (EUA). Não há data de validade no cartão — não que isso importe para as finanças do bilionário. Mas o "humilde" bilionário afirmou que o cartão é a razão "pela qual a família Buffett faz o jantar de Natal no McDonald's".

Buffett sempre foi cuidadoso em como gasta seu dinheiro. Ele segue sua regra rígida de investimento: "Não perca [dinheiro]." Isso envolve economizar cada centavo que pode ser economizado, mesmo que isso signifique o uso de cupons. Na carta anual de Bill e Melinda Gates de 2017, Bill contou uma época em que ele e Buffett viajaram para Hong Kong e Buffett pegou cupons para pagar a conta no McDonald's.

Quem é Warren Buffett?

Warren Buffett é um empresário, investidor e filantropo americano, nascido em 1930. Ele é considerado um dos investidores mais bem-sucedidos da história, tendo construído sua fortuna através da gestão da Berkshire Hathaway, uma holding que possui diversas empresas em seu portfólio.

Buffett é conhecido por sua abordagem de investimento de longo prazo, em que ele busca empresas com fundamentos sólidos e uma vantagem competitiva duradoura. Ele é também um filantropo ativo, tendo doado bilhões de dólares para causas sociais e educacionais ao longo de sua vida. Buffett é frequentemente citado em artigos e livros de finanças e é um dos homens mais ricos do mundo.