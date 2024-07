Matthew Perry deixa fortuna para familiares e 'ex-namorada dos sonhos'; veja o valor

O ator Matthew Perry, que faleceu aos 54 anos em outubro de 2023, deixou um patrimônio considerado 'modesto' para os padrões de Hollywood para seus familiares e sua 'ex-namorada dos sonhos'.

De acordo com jornal britânico "The Sun", o astro de "Friends" tinha uma fortuna de quase R$ 700 milhões, que agora será dividida entre seus herdeiros. A informação foi divulgada após o site ter acesso ao inventário do ator.

Segundo a publicação, Perry possuía diretamente um patrimônio de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual). No entanto, ele manteve um patrimônio de US$ 120 milhões (aproximadamente R$ 682 milhões) em um fundo fiduciário, criado para gerenciar e proteger seus ativos até que determinadas condições fossem atendidas.

Em um documento, Perry também nomeou os beneficiários de sua herança. De acordo com o inventário, o ator deixou seus bens para seu pai, John Perry, sua mãe, Suzanne Morrison, sua meia-irmã, Caitlin Morrison, e uma antiga ex-namorada, Rachel Dunn.

Perry e Rachel se conheceram em 2003 e tiveram um relacionamento de dois anos. Na época, ele tinha 35 anos e ela, 19. Em seu livro de memórias, Perry descreveu Dunn como a "namorada dos sonhos".

Tragédia

Encontrado morto em casa no dia 28 de outubro, o ator Matthew Perry foi vítima de "efeitos agudos" da substância cetamina, que possui efeitos alucinógenos e é usada no tratamento de doenças mentais. Segundo o relatório, a morte do artista foi acidental.

Perry foi encontrado sem vida em uma banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, aos 54 anos.

Segundo o site "TMZ", as autoridades informaram que Matthew Perry teria se afogado, e que os socorristas atenderam a um pedido de socorro na residência do ator devido a uma parada cardíaca. Perto da banheira, não foram encontradas drogas nem quaisquer indícios de crime. O caso está sendo analisado pelos investigadores.