Matheus José ou 'Quinzé'? O que se ouve nesse áudio e o que diz a ciência

Dos mesmos diretores de "esse vestido é dourado ou azul?", e "você ouve 'Yanny' ou 'Laurel'?", vem aí mais um áudio que nos faz duvidar dos nossos próprios sentidos. Em uma formatura, com "Hear me Now" do Alok tocando ao fundo, a mestre de cerimônias chama o nome de um aluno, o Matheus. Mas o sobrenome dele, como diria Antônio Fagundes... "você decide". Ouça bem:

Mano… TO FICANDO MALUCA COM ISSO AQUI 🤯🤯 pic.twitter.com/38GqSX6Rpc — nanah ᓚᘏᗢ (@nanahfps) August 27, 2021

O twitter discute a questão pelo menos desde terça-feira (24), quando o vídeo começou a circular. No YouTube, uma versão mostra o que parece ser o vídeo original de onde o áudio foi retirado. Mas, mesmo por lá, a confusão mental ao ouvir os dois sobrenomes é a mesma.

Afinal, o que acontece na nossa cabeça? O que realmente ouvimos?

A resposta, é claro, vem da ciência. Na época da polêmica do áudio "Yanny or Laurel?", o site americano The Verge foi atrás do professor Bharath Chandrasekara, do departamento de ciência da comunicação e distúrbios da Universidade do Texas, para entender o mistério por trás desses áudios confusos.

Segundo o professor, no caso do "Yanny or Laurel?", a barulheira do áudio realmente dá uma confundida no nosso cérebro que, por não conseguir ouvir direito, acaba "deduzindo" o que ouviu de acordo com o que já ouvimos antes e com os inputs de outros sentidos, com a visão.

"O áudio é um pouco barulhento, então ele acaba causando uma percepção um tanto quanto ambígua", explicou Chandrasekaran ao The Verge. "Por causa do barulho, o seu cérebro preenche as lacunas com o que ele acha que ouviu."

O professor explica que o cérebro consegue "deduzir" o que o seu ouvido ouve baseado não só no estímulo auditivo e visual, mas também em tudo aquilo que você já ouviu durante a vida. Por isso, por exemplo, cantar uma música fica cada vez mais fácil a cada vez que você a ouve.

E você, o que ouviu? José, Quinzé ou os dois?