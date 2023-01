Marvel divulga novo trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania; veja vídeo

A Marvel divulgou na madrugada desta terça-feira, 10, o novo trailer do filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O longa é o terceiro do herói dentro do Universo Cinematográfico da editora.

No novo filme Scott e sua família são puxados por acidente para o Reino Quântico e terão que enfrentar os vilões Kang e M.O.D.O.K. O segundo trailer mostra que o Homem-Formiga deve enfrentar um dos vilões mais poderosos do mundo.

Peyton Reed, diretor do primeiro e o segundo filme do herói que muda de tamanho, retorna para comandar o terceiro longa. Além de Paul Rudd e Evangeline Lilly nos papéis de Scott Lang e Hope Van Dyne, o longa contará com Kathryn Newton como Cassie Lang, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer como o Homem-Formiga e a Vespa originais. Jonathan Majors será o vilão Kang, o Conquistador

Veja o trailer oficial de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Quando estreia "Homem-Formiga: Quantumania"?

A estreia está prevista para 17 de fevereiro de 2023

LEIA TAMBÉM:

O que esperar de "Homem-Formiga: Quantumania", segundo Paul Rudd