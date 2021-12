Marvel confirma que Charlie Cox retornará ao papel de Demolidor

O presidente da Marvel, Kevin Feige, confirmou que o ator Charlie Cox retornará para desempenhar o papel de Matt Murdock, também conhecido como Demolidor em filmes futuros do Universo Cinemático Marvel (MCU).

Durante um evento de divulgação de Homem-Aranha: No Way Home, Feige disse: “Se você vir o Demolidor nas coisas que estão por vir, Charlie Cox, sim, seria o ator que interpreta o Demolidor”.

Feige, no entanto, fez mistério quanto à estreia do personagem no MCU, e disse ao CinemaBlend: “Onde vemos isso, como vemos isso, quando vemos isso, resta ver.”

A série Demolidor da Netflix estrelada por Cox foi exibida por três temporadas, começando em 2015, antes de ser cancelada em novembro de 2018.

A Marvel Studios não tinha conseguido incluir o super-herói em nenhum de seus filmes ou programas de TV até recentemente, pois o programa foi suspenso por dois anos após seu término.

Recentemente, os fãs especularam que um homem não identificado que aparece no trailer do filme Homem-Aranha: No Way Home poderia ser o Demolidor.

O momento da aparição de Cox no MCU também faria sentido, dado que os direitos de filme e TV da Netflix para a franquia Demolidor expiraram no ano passado. A Marvel Studios e a Sony, proprietária do Homem-Aranha, podem agora intervir legalmente para produzir mais programas e filmes baseados no super-herói.