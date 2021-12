Marca de copo térmico "estilo Stanley" faz promoção e vende por R$ 79

A febre do copo Stanley fez com que a marca centenária crescesse 700% em faturamento na América Latina durante os últimos três anos. No Brasil, o crescimento da procura por copos térmicos para tomar cerveja aumenta a concorrência entre marcas que oferecem produtos similares, como a iKEG. De olho em conquistar o consumidor local, a marca faz uma promoção no website, em que o produto sem tampa sai por 79,60 reais (o preço original era de 199 reais) e a versão com tampa sai por 99,60 reais (com preço original de 249 reais). É um desconto e tanto diante do preço cheio do copo Stanley, que custa 149 reais, segundo o site da marca.

A iKEG, que tem sede em São Paulo, tem como principal produto a chopeira portátil, além de comercializar acessórios como bonés, canudos e bolsas térmicas. De acordo com as informações do site da empresa, a entrega é realizada em até 24 horas para pedidos feitos na capital paulista.

De toda forma, a procura por copos térmicos segue em alta em 2021, de acordo com dados do Google Trends. O volume de buscas por "Copo Stanley" próximo ao pico nesta semana — o que pode ser facilmente correlacionado às compras de Natal. Em termos de conteúdo, a avaliação fica por conta de youtubers. que fazem testes entre diferentes marcas e apontam até mesmo como identificar uma versão falsa.

Entre as mais citadas nos vídeos, estão Wolff, CamelBak (com preços próximos aos 90 reais), Arell e Coleman (com tíquete médio mais próximo do copo que impulsionou o produto nacionalmente). O principal atrativo segue o mesmo: comprar copos que conservem a cerveja gelada pelo máximo de tempo possível. A técnica para conseguir isso não tem nada de misterioso: os copos têm um vácuo entre as paredes, que impede a troca de temperatura entre o exterior e o interior. Vale a pesquisa pelo melhor custo-benefício na hora de adquirir o seu.