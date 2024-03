Mansão dos sonhos de Glória Maria está a venda no Rio; valor impressiona

A luxuosa mansão onde Gloria Maria residiu por cinco anos, está atualmente à venda. Situada no bairro da Gávea, área privilegiada da Zona Sul do Rio de Janeiro, a propriedade sempre foi um desejo antigo da renomada jornalista.

Oferecida pelo valor de R$ 13 milhões, a casa está em um terreno de 1100 m² e dispõe de cinco quartos, sendo quatro suítes, e nove banheiros. O impressionante hall de entrada, revestido em mármore Carrara e com um pé direito de 7 metros, é um espaço ideal para receber os visitantes com elegância.

No térreo, há diversos áreas para convivência, como biblioteca, escritório, sala de estar em três ambientes, sala de jantar, copa, cozinha, despensa e um amplo varandão voltado para o jardim dos fundos. Os espaços de lazer também impressionam e contam com: uma piscina, sauna a vapor, generosos varandões, jardins bem cuidados e um solário.

Mansão onde morou Glória Maria, no Rio de Janeiro (Divulgação)

A casa de Glória se estende por mais dois andares: no segundo, há uma sala de televisão, quatro suítes e um encantador jardim de inverno; já no terceiro pavimento, encontra-se um salão de jogos, academia, bar, banheiro e dois terraços.

Além disso, uma edícula foi construída, oferecendo espaço adicional para hóspedes ou funcionários. Distribuída em três andares, a edícula conta com três quartos, banheiro, lavanderia, ducha e um terraço para secagem de roupas. A propriedade ainda possui uma garagem para até cinco carros, guarita e um ateliê.

A casa também está disponível para locação, com um valor mensal de R$ 50 mil, além de uma taxa de IPTU no valor de R$ 3,5 mil.

Falecimento

Gloria Maria considerou adquirir a mansão em várias ocasiões e residiu nela até seu falecimento, em fevereiro de 2023, devido a complicações de um câncer no pulmão.

A jornalista foi diagnosticada com a doença em 2019 e fez um bem-sucedido tratamento com imunoterapia. No entanto, meses depois, ocorreu metástase no cérebro, e Glória teve de passar por cirurgia, que também teve êxito.

Ele deixou as filhas Laura e Maria, além de uma fortuna estimada em R$ 50 milhões.