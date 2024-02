Mansão de Freddie Mercury está a venda por R$ 190 milhões em Londres

A mansão Garden Lodge, localizada em Kensington, Londres, um dia casa do rock star Freddie Mercury, está à venda por £30 milhões (R$ 189,8 milhões). A casa ficou com a amiga do músico, Mary Austin, desde a sua morte em 1991. Ela deu a informação em entrevista para a Bloomberg, publicada nesta segunda-feira, 26.

Mary mora na propriedade desde que a herdou. Ela diz que, a princípio, não estava certa se seria saudável para ela viver na casa em meio à sua tristeza pela partida prematura de Mercury. Mas percebeu que poderia fazer uma vida em Garden Lodge. "Eu trabalhei na casa com ele e para ele, e sempre será dele. Era o sonho dele, era a visão dele", diz Austin.

Agora, aos 72 anos, ela decidiu colocar Garden Lodge à venda. A decisão segue um leilão extremamente bem-sucedido em setembro passado, no qual mais de $50 milhões foram arrecadados com pertences de Mercury, com uma parte dos lucros beneficiando o Mercury Phoenix Trust e a Elton John AIDS Foundation. Austin diz que está sozinha em casa agora, seus filhos já cresceram e moram em outro lugar, e ela sente que é hora de começar um novo capítulo em sua vida e seguir em frente.

A casa, apesar de estar vazia em sua maior parte, conserva design e detalhes, como a pintura amarela cítrica nas paredes e os espelhos art déco, escolhidos por Mercury. A propriedade tem oito quartos, além de um jardim inspirado em Kyoto. O térreo também possui uma sala de jantar onde Mercury costumava fazer jantares, com menus planejados e planos de assentos escritos à mão, incluindo um espaço para seu gato Oscar.

O espaço que ocupa a maior parte do térreo é a sala de estar, com seus pisos de madeira, paredes amarelas e lareira de pedra ornamentada. Esta era a sala principal para entretenimento, e há uma escada na borda da sala que leva a uma área de bar no andar de cima.

Além dos espaços generosos para entretenimento, o térreo possui um vestiário e uma cozinha - com eletrodomésticos modernos - recuados da sala de jantar. Há uma discreta lavanderia. No andar de cima, a suíte principal de quatro partes de Mercury fica no final de um corredor com carpete de pelúcia creme. Uma vez dentro, você é cercado por espelhos do chão ao teto em um camarim art déco.

Mercury foi o ocupante mais famoso de Garden Lodge, mas não foi a única pessoa criativa a morar lá. A propriedade neogeorgiana foi construída no início do século 20 como uma casa e estúdio combinados para o pintor Cecil Rea e a escultora Constance Halford.

Outros proprietários incluíram Peter Wilson, ex-presidente da casa de leilões Sotheby's, e o operador de inteligência britânico e negociante de arte Tomás Harris.

Quando Mercury comprou a casa, ela era de propriedade de um membro da prestigiosa família bancária Hoare. Antes de sua transformação em amarelo cítrico, a sala de jantar era onde eles guardavam seu cofre.

Austin diz que tem o pressentimento de que a casa será comprada por outro artista."Pode haver um comprador com um modus operandi semelhante ao de Freddie."