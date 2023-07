Manoel Soares fala sobre Patrícia Poeta pela primeira vez depois de sair da Globo

Depois de sair da TV Globo, Manoel Soares quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre Patrícia Soares, em uma entrevista ao Splash UOL divulgada nesta quinta-feira, 27. Ele comentou a repercussão de uma foto da apresentadora sentada na areia da praia, no Rio de Janeiro, que parecia abatida após a divulgação das notícias sobre o fracasso do programa matinal.

"Cara, eu não tenho que ter reação a esse tipo de episódio. Eu acho que as pessoas veem uma foto e tiram um monte de conclusões. É uma pessoa passeando na praia, só isso", pontuou.

Na entrevista ao Splash, o apresentador destacou que sua saída da emissora Globo foi um ciclo que se encerrou. "Tenho uma visão pessoal muito tranquila com relação a isso. É superimportante que você dê espaço para que os ciclos se encerrem. Quando você vive uma situação de afastamento, nesse caso por um desligamento de trabalho, e fica insistindo, impondo sua presença nas coisas, isso cria um nível de constrangimento", ressaltou.

Além de comentar sobre a saída, ele negou que o desligamento tenha conexão com denúncias feitas lá dentro; a demissão foi em comum acordo.

Saída da Globo e polêmicas com Patrícia Poeta

A emissora anunciou a saída do apresentador dos programas "Encontro com Patrícia Poeta" e "Papo de Segunda" no dia 30 de junho. O clima de tensão entre ele e Patrícia Poeta tinha virado assunto entre os internautas e o público do programa.

Vários momentos delicados entre os dois viralizaram nas redes sociais e rumores apontavam que os dois não mantinham um bom relacionamento. Segundo coluna do Lucas Pasin, no Splash, a TV Globo vinha enfrentando uma série de problemas para melhorar o clima entre os apresentadores.

Em abril, em um dos programas do começo do mês, o apresentador foi interrompido por Poeta enquanto falava no "Encontro" sobre o ChatGPT, e sua reação — de revirar os olhos — viralizou no Twitter, causando uma corrente de rumores sobre o relacionamento entre eles.