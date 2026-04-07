Maior youtuber do mundo tem equipe gigante, mas ainda trabalha 15h por dia

O maior youtuber do mundo, Jimmy Donaldson, conhecido na internet como MrBeast, afirmou que chegou a trabalhar mais de 15 horas por dia durante a produção do programa “Beast Games”.

“Era um milagre se um dia tivesse menos de 15 horas para mim”, disse sobre sua rotina no período.

O criador detalhou a intensidade da agenda em um vídeo com o também influenciador Jon Youshaei. Segundo ele, o cronograma é organizado com precisão. “Minha agenda é literalmente planejada minuto a minuto”, afirmou.

Donaldson citou como exemplo o processo de criação de "capas" para seus vídeos. Ele mantém um dublê que trabalha em horário comercial testando ideias visuais. Isso permite que, quando ele vai gravar a imagem final, a equipe execute o processo de forma rápida.

“Tudo precisa ser perfeito porque eu não tenho muito tempo”, acrescentou.

Apesar da carga de trabalho, o youtuber afirmou que não pretende reduzir o ritmo. “Eu vivo para trabalhar e 100% não tenho um equilíbrio saudável entre vida e trabalho”, escreveu na rede X (antigo Twitter).

Not really a fair comparison for most people because I live to work and 100% do not have a healthy work life balance. — MrBeast (@MrBeast) April 5, 2026

Ele também reconheceu que sua rotina não serve como referência para a maioria das pessoas. “Não é realmente uma comparação justa para a maioria das pessoas”, disse.

Expansão da equipe

Mesmo mantendo uma rotina intensa, Donaldson ampliou sua estrutura nos últimos anos.

Em 2024, ele contratou Jeffrey Housenbold, ex-CEO da Shutterfly e investidor de venture capital, para liderar os negócios como CEO.

A empresa, chamada Beast Industries, passou a reunir executivos vindos de empresas como TikTok, Snap e NBCUniversal.

Segundo Housenbold informou ao site Business Insider, a companhia pretende crescer o time em 50% ainda neste ano, com vagas em cidades como Nova York, Los Angeles, San Francisco, Chicago e Greenville, na Carolina do Norte.

De acordo com o vice-presidente de talentos da empresa, há oportunidades nas áreas criativa, engenharia, marketing, produto e produção.