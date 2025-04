Maior youtuber do mundo, MrBeast critica tarifas de Trump: 'Mais barato fabricar fora dos EUA'

O famoso YouTuber e empresário Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, afirmou que as tarifas comerciais impostas pelo governo de Donald Trump estão afetando a produção da sua marca de chocolates, a Feastables. De acordo com ele, as tarifas tornaram a produção fora dos Estados Unidos mais barata do que no próprio país.

"Por causa de todas as novas tarifas, agora está muito mais barato fabricar nossas barras de chocolate que vendemos globalmente FORA da América", afirmou Donaldson em sua conta no X (antigo Twitter).

Ironically because of all the new tariffs it is now way cheaper to make our chocolate bars we sell globally NOT in America because other countries don’t have a 20%+ tariff on our cogs 😅 — MrBeast (@MrBeast) April 8, 2025

Expansão para outros mercados

A Feastables, que preza pela ética na obtenção de seus ingredientes, é projetada em Greenville, Carolina do Norte, cidade natal de Donaldson. No entanto, a produção ocorre tanto nos Estados Unidos quanto no Peru. Recentemente, Donaldson revelou em entrevista ao podcast Diary of a CEO que, com o crescimento da empresa, a Feastables tem explorado novas cadeias de suprimentos na África Ocidental, além do Peru.

Segundo Donaldson, a decisão de expandir a produção para fora dos Estados Unidos se deve ao impacto das tarifas de 20% ou mais sobre os componentes dos produtos vendidos. A Costa do Marfim, maior exportador mundial de cacau, foi atingida por uma tarifa de 21%, o que torna a fabricação local menos competitiva em termos de custos.

Efeito contrário?

As tarifas foram implementadas por Trump com o objetivo de incentivar a manufatura de volta aos EUA, mas, como apontou Donaldson, elas têm o efeito oposto: empresas que vendem globalmente estão sendo forçadas a transferir operações para fora do país.

A Feastables, que já está presente na maior parte da América do Norte, Europa, Índia e Malásia, reflete a tendência de adaptação a um cenário econômico global cada vez mais desafiador.

Donaldson também comentou o impacto direto das tarifas nos custos de produção, principalmente no que diz respeito ao cacau, um dos principais ingredientes da marca. "Já gastamos muito para garantir que o cacau seja obtido de forma ética, pagando aos agricultores um salário digno, e o aumento aleatório de preços provocado pelas tarifas foi bastante brutal", explicou.

As 'indústrias' Beast

A Feastables tem se tornado uma parte significativa da receita da Beast Industries, empresa de Donaldson. A marca de chocolates gerou cerca de metade da receita anual da companhia. Em 2024, a Feastables faturou aproximadamente US$ 215 milhões, de acordo com um pitch deck obtido pelo Business Insider.

A marca tem se mostrado muito mais lucrativa do que os negócios de mídia de Donaldson, que incluem seu canal no YouTube e o programa no Amazon Prime.

Trump anunciou as tarifas globais de grande alcance em 2 de abril, nomeando o dia como "Dia da Libertação". A medida foi criticada por muitos, já que levou a uma queda nos mercados financeiros e a um aumento de preços em diversas indústrias. Empresas de diferentes setores estão ajustando suas estratégias para lidar com os novos custos impostos pela administração anterior.