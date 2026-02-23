Pop

Maior migração humana do mundo: China projeta 9,5 bilhões de viagens durante o Festival da Primavera

O Festival da Primavera, também chamado de Ano Novo Chinês, dura nove dias

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23h57.

A China projeta 9,5 bilhões de viagens inter-regionais durante os 40 dias do Festival da Primavera de 2026, período que concentra a maior migração humana do mundo em volume de deslocamentos. A estimativa é do Ministério dos Transportes e abrange o intervalo de 2 de fevereiro a 13 de março.

Dentro desse período, o país registrou um novo recorde diário em 20 de fevereiro, o 19º dia da temporada de viagens. Na data, o fluxo alcançou 352,999 milhões de viagens inter-regionais em 24 horas. O número representa alta de 12,3% em relação ao mesmo dia de 2025, segundo o ministério.

O Festival da Primavera, também chamado de Ano Novo Chinês, ocorreu em 17 de fevereiro de 2026. O feriado oficial dura nove dias. Nesse intervalo, milhões de pessoas deixam os grandes centros urbanos para visitar familiares em suas cidades de origem e retornam após as celebrações.

O período anual de deslocamentos, conhecido como “chunyun”, reúne viagens por rodovias, ferrovias, aviação civil e transporte aquaviário. O governo acompanha os dados para monitorar a mobilidade interna e planejar a operação dos sistemas de transporte durante o pico de demanda.

