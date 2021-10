Maior cometa já registrado está vindo em direção à Terra

O maior cometa já descoberto, chamado de Bernardinelli-Bernstein (em homenagem aos cientistas que o descobriram), está vindo em direção à Terra. Com 150 km de diâmetro, ele é cerca de 31 vezes maior do que os cometas geralmente vistos por astrônomos, segundo informações da BBC.

Detectado pela primeira vez em 2014, somente agora ele foi identificado. Por causa do tamanho, o cometa já foi até confundido anteriormente com um planeta anão.

De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal, o cometa não deve colidir com a Terra. E, agora, a expectativa é de observá-lo mais de perto e aprender mais sobre a formação do sistema solar.

Embora seja longe o suficiente da Terra para que os humanos não consigam ver sem telescópios, o cometa está consideravelmente mais perto do que a última visita dele à nossa 'região' do sistema solar. De acordo com estudos, a última vez que o Bernardinelli-Bernstein deu uma volta por aqui foi há 3,5 milhões de anos, aproximadamente na mesma distância de Netuno.

Segundo cientistas, estudar este cometa é crucial para a compreensão sobre a história inicial do sistema solar, e podem revelar mais sobre a misteriosa Nuvem de Oort -- região onde ele está localizado no momento.

