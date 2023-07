Maestro robô conduz orquestra na Coreia do Sul; veja vídeo

Um robô androide liderou a apresentação da orquestra nacional da Coreia do Sul, na noite da última sexta-feira, 30. Chamado de Ever 6, o equipamento atuou como um maestro, conduzindo os músicos.

Desenvolvido pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, o robô tem a capacidade de simular os movimentos de uma pessoa usando tecnologia de captura de movimento.

