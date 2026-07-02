Madonna fará audição mundial de novo álbum no TikTok antes da estreia de 'Confessions II'

Audição antecipada para fãs

A transmissão acontece nesta quinta-feira, 2, e permitirá que o público conheça, pela primeira vez, as 16 faixas do 15º álbum de estúdio de Madonna. O evento será exibido simultaneamente nos perfis oficiais da cantora, do TikTok e da iHeartRadio, ampliando o alcance da estreia para milhões de fãs ao redor do mundo.

Batizado de "iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna", o especial terá cerca de uma hora de duração e combinará música, conversa e interação em tempo real.

Além da presença de Madonna, a transmissão contará com a participação de Bob the Drag Queen, do produtor Stuart Price, parceiro de longa data da cantora, e de Lola Leon, filha da artista, que integra o álbum na faixa "The Test".

O público poderá participar por meio de enquetes, perguntas ao vivo e reações durante toda a reprodução do álbum. A proposta é aproximar os fãs da nova era da cantora em um formato interativo, aproveitando os recursos da plataforma.

Lançamento cercado de expectativa

"Confessions II" marca a continuação do clássico "Confessions on a Dance Floor", lançado em 2005, e resgata a identidade dançante que se tornou uma das marcas da carreira de Madonna.