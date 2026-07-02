Madonna fará audição mundial de novo álbum no TikTok antes da estreia de 'Confessions II'

Audição antecipada para fãs
A transmissão acontece nesta quinta-feira, 2, e permitirá que o público conheça, pela primeira vez, as 16 faixas do 15º álbum de estúdio de Madonna. O evento será exibido simultaneamente nos perfis oficiais da cantora, do TikTok e da iHeartRadio, ampliando o alcance da estreia para milhões de fãs ao redor do mundo.
Batizado de "iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna", o especial terá cerca de uma hora de duração e combinará música, conversa e interação em tempo real.
Além da presença de Madonna, a transmissão contará com a participação de Bob the Drag Queen, do produtor Stuart Price, parceiro de longa data da cantora, e de Lola Leon, filha da artista, que integra o álbum na faixa "The Test".
O público poderá participar por meio de enquetes, perguntas ao vivo e reações durante toda a reprodução do álbum. A proposta é aproximar os fãs da nova era da cantora em um formato interativo, aproveitando os recursos da plataforma.
Lançamento cercado de expectativa
"Confessions II" marca a continuação do clássico "Confessions on a Dance Floor", lançado em 2005, e resgata a identidade dançante que se tornou uma das marcas da carreira de Madonna.
O disco reúne colaborações de artistas como Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Stromae e Lola Leon
. A divulgação de "Confessions II
" começou em abril, quando Madonna
lançou "I Feel So Free
". A faixa marcou o retorno da cantora às paradas da Billboard
e alcançou o primeiro lugar na Dance Digital Song Sales
. Depois, "Bring Your Love
", parceria com Sabrina Carpenter
, estreou na Billboard Hot 100
e conquistou um lugar entre as dez músicas mais populares da Hot Dance/Pop Songs.
No mês passado, Madonna também revelou uma prévia do projeto durante o Festival de Tribeca, com a estreia do curta-metragem "Confessions II – The Film". A produção apresenta seis faixas do novo álbum: "I Feel So Free", "Good for the Soul", "One Step Away", "Bring Your Love", "Danceteria" e "Read My Lips".