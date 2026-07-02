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Madonna fará audição mundial de novo álbum no TikTok antes da estreia de 'Confessions II'

Fãs poderão ouvir o disco completo antes do lançamento oficial em uma experiência interativa ao vivo

Madonna: Ação global reúne TikTok, iHeartRadio e convidados especiais para celebrar a chegada do novo álbum da Rainha do Pop (Theo Wargo/Getty Images)

Madonna: Ação global reúne TikTok, iHeartRadio e convidados especiais para celebrar a chegada do novo álbum da Rainha do Pop (Theo Wargo/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de julho de 2026 às 06h42.

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A espera por "Confessions II" está perto do fim, e Madonna preparou uma surpresa para transformar a reta final da contagem regressiva em um grande evento mundial. Um dia antes da chegada do álbum às plataformas digitais, na sexta-feira, 3, a artista apresentará o disco completo em uma transmissão ao vivo no TikTok, que também será retransmitida por mais de 200 emissoras da iHeartRadio nos Estados Unidos.

Audição antecipada para fãs

A transmissão acontece nesta quinta-feira, 2, e permitirá que o público conheça, pela primeira vez, as 16 faixas do 15º álbum de estúdio de Madonna. O evento será exibido simultaneamente nos perfis oficiais da cantora, do TikTok e da iHeartRadio, ampliando o alcance da estreia para milhões de fãs ao redor do mundo.

Batizado de "iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna", o especial terá cerca de uma hora de duração e combinará música, conversa e interação em tempo real.

Além da presença de Madonna, a transmissão contará com a participação de Bob the Drag Queen, do produtor Stuart Price, parceiro de longa data da cantora, e de Lola Leon, filha da artista, que integra o álbum na faixa "The Test".

O público poderá participar por meio de enquetes, perguntas ao vivo e reações durante toda a reprodução do álbum. A proposta é aproximar os fãs da nova era da cantora em um formato interativo, aproveitando os recursos da plataforma.

Lançamento cercado de expectativa

"Confessions II" marca a continuação do clássico "Confessions on a Dance Floor", lançado em 2005, e resgata a identidade dançante que se tornou uma das marcas da carreira de Madonna.

O disco reúne colaborações de artistas como Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Stromae e Lola Leon. A divulgação de "Confessions II" começou em abril, quando Madonna lançou "I Feel So Free". A faixa marcou o retorno da cantora às paradas da Billboard e alcançou o primeiro lugar na Dance Digital Song Sales. Depois, "Bring Your Love", parceria com Sabrina Carpenter, estreou na Billboard Hot 100 e conquistou um lugar entre as dez músicas mais populares da Hot Dance/Pop Songs.
No mês passado, Madonna também revelou uma prévia do projeto durante o Festival de Tribeca, com a estreia do curta-metragem "Confessions II – The Film". A produção apresenta seis faixas do novo álbum: "I Feel So Free", "Good for the Soul", "One Step Away", "Bring Your Love", "Danceteria" e "Read My Lips".
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