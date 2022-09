Luva de Pedreiro nega que aposentadoria seja por falta de conteúdo: ‘Fiz dois vídeos para a Copa’

Iran Ferreira, fenômeno da internet conhecido como Luva de Pedreiro, mais uma vez está no centro das atenções. Depois de anunciar que pararia de produzir conteúdo e deletar todos os seus vídeos das redes sociais, ele voltou ao Instagram para rebater críticas de que a decisão da pausa tenha sido por falta de conteúdo.

"Todo mundo está falando que eu parei de fazer vídeo porque eu não tenho mais conteúdo para postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vão passar nos meses da Copa do Mundo, em todas as TVs do mundo. É porque eu decidi mesmo parar", afirmou.

Depois das polêmicas com o ex-empresário Allan Jesus, quem cuida da carreira de Luva agora é o ex-jogador de futsal Falcão. Na publicação original em que anunciou sua pausa, o agente apoiou publicamente a decisão do influenciador.

"Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre pra te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz!", escreveu Falcão.

Nos bastidores, acordo com informações do Globo Esporte, o staff de Iran trabalha para que ele repense a decisão, já que tem contratos publicitários a cumprir na Copa do Catar. O comentário do empresário no novo vídeo fala sobre uma suposta volta futura do influenciador. "Absorva só as coisas boas! Tenha seu tempo e fique e volte mais forte!", publicou o ex-jogador.

