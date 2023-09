Luísa Sonza: série documental sobre a vida pessoal da cantora ganha data de estreia

Após lançar o disco "Escândalo Íntimo", Luísa Sonza, de 25 anos, vai ganhar uma série documental pela Netflix. O anuncio foi feita nesta quarta-feira, 6, plataforma de streaming.

Nomeada de "Se eu Fosse Luísa Sonza", a produção será lançada em 13 de dezembro e conta com a direção de Isabel Nascimento Silva. A série vai apresentar o processo de criação do seu álbum mais recente, os bastidores da vida pessoal de Luísa e de suas apresentações ao vivo, com o propósito de mostrar aos fãs questões pouco conhecidas.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

⏰ @luisasonza, tá tocando o teu alarme, tu tem coisa pra fazer! Se eu fosse Luísa Sonza é minha nova série documental sobre o processo criativo de Escândalo Íntimo e os bastidores da vida pessoal da cantora. Estreia dia 13 de dezembro. pic.twitter.com/UZXD0ELfRj — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 6, 2023

“No topo, mas sempre à beira de um penhasco, a cantora se transforma no ícone de uma geração e personifica em sua trajetória temas atuais: vulnerabilidade, saúde mental, sexualidade, redes sociais e cancelamento. A série mostra Luísa em sua camada mais sensível, sem medo de se expor e encarar os altos e baixos do seu passado e presente”, explica a sinopse oficial da Netflix.

Presença no The Town

A cantora fez um show no The Town, em São Paulo, neste domingo, 3. No palco Skyline, ela apresentou algumas músicas de "Escândalo Íntimo" e, com ritmos dançantes, também cantou "Lança Menina" e "Luísa Manequim", que contam com trechos de músicas dos cantores Rita Lee e Abílio Manoel.

Além do show próprio, a artista fez participações especiais nas apresentações de Demi Lovato e Bebe Rexha.