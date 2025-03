Lollapalooza: busca por hospedagem de viagens corporativas tem alta de 170% para o dia do festival

São Paulo se prepara para um aumento significativo no número de turistas no final de março, por causa do Lollapalooza, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos.

Um estudo da Onfly, principal travel tech B2B da América Latina, fornecido exclusivamente à EXAME, revelou que as buscas por hospedagens corporativas durante a semana do evento cresceram 172,4% em relação ao ano passado (21 a 25 de março). As consultas por passagens aéreas também subiram 85,4% em comparação com 2024.

No entanto, surpreendentemente, o levantamento apontou uma queda de 53,8% nas reservas de hotéis, quando comparadas as semanas de 20 a 24 de março (antes do festival) e 27 a 31 de março (durante o evento).

“Na lista de prioridades para a organização de viagens a negócios sempre recomendamos para as empresas tentarem evitar datas como feriados e eventos. A alta na procura de viagens corporativas mostra que, além do mercado estar aquecido, acreditamos que é porque as empresas após o carnaval já pensaram em retomar diversas demandas que ficaram paradas”, explica Marcelo Linhares, CEO e cofundador da Onfly.

Cidades de origem

O estudo revelou que, na semana anterior ao Lollapalooza, o Rio de Janeiro lidera as buscas por passagens para São Paulo, seguido por Belo Horizonte, Vitória, Goiânia e Porto Alegre.

Durante o evento, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte permanecem nas duas primeiras posições, seguidos por Porto Alegre, Florianópolis e Goiânia.

Hotéis

Os preços das diárias no período do festival aumentaram 10,4% em comparação com 2024, passando de R$ 231,37 para R$ 255,56. Os hotéis mais procurados ficam em áreas corporativas de São Paulo, a cerca de 40 minutos de carro do Autódromo de Interlagos, como Vila Nova Conceição, Pinheiros, Vila Cordeiro, Paraíso, Chácara Santo Antônio e Jardim Paulista.

Passagens aéreas

O preço médio das passagens aéreas caiu 12,7% durante o evento, comparado ao ano passado, passando de R$ 881,78 para R$ 769,78.

A pesquisa da Onfly foi baseada em dados das buscas de passagens aéreas e hospedagens feitas com 32 dias de antecedência, para os períodos de 20 a 24 de março e 27 a 31 de março de 2025. Para 2024, os dados foram coletados entre 14 a 18 de março e 21 a 25 de março, já que o Lollapalooza de 2024 ocorreu de 22 a 24 de março.