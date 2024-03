Lollapalooza Brasil 2024 terá transporte público 24h pela primeira vez

Já está perto: com line-up diverso e prometendo boas horas de música, o Lollapalooza 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 março. E pela primeira vez em 11 anos de festival, os fãs terão à disposição uma operação de transporte público 24 horas.

Adquirido pela Live Nation, o Lollapalooza agora segue o exemplo deixado pelo The Town, em uma parceria feita com a CCR (ViaMobilidade linhas 8 e 9), CPTM e Metrô. Além da estação em funcionamento de 24h, a Estação Autódromo da Linha 9 Esmeralda terá um padrão especial para conduzir os fãs até o Autódromo de Interlagos nos dias do festival.

Todas as linhas de metrô e trens funcionarão 24 horas para desembarque, a fim de facilitar a integração.

Festival também oferecerá serviços oficiais de ônibus

A operação de transporte fica ainda mais completa com duas opções de serviços de ônibus. O Lolla Express, serviço de ônibus urbano comum, oferecerá quatro pontos de embarque na cidade, com desembarque na Rua José Carlos Pace, em frente ao Portão A, um dos acessos principais do público ao festival.

Já o Lolla Transfer, transporte oficial em ônibus executivo, deixará os fãs dentro do Autódromo, onde acontece o evento. A saída acontece em três pontos em SP, com partidas com horário marcado entre 10h e 16h, e três opções de horário de retorno. Vale ressaltar que este é o único Transfer Oficial do LollaBR.

Ruas do entorno estarão bloqueadas

Para maior segurança e comodidade do público, as ruas do entorno do Autódromo estarão bloqueadas para entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis. Confira abaixo mais detalhes da operação planejada para o festival:

Operação 24 Horas Lollapalooza

ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 (Trem)

Estação Autódromo aberta 24h nos dias do evento

Demais estações das Linhas 4, 5, 8 e 9 abertas para desembarque e integrações 24h nos dias do evento

Trem Expresso

Meeting Point Estação Pinheiros;

Ofertas de horários:

Sexta-feira: 1 partida a cada hora entre 10h30-16h;

Sábado e Domingo: 1 partida a cada meia hora entre 10h30-16h;

Retorno: FastPass da meia-noite às 2h, 1 trem a cada 5 minutos intercalando as estações Osasco e Pinheiros;

Tempo previsto de viagem: 30 minutos;

Preço ida e volta: R$ 30,00;

Venda antecipada no link

CPTM

Operação 24h nos 3 dias de evento;

Entre 4h e 24h a operação acontece normalmente;

Entre 24h e 4h todas as estações abertas apenas para desembarque.

Metrô

Operação 24 horas nos 3 dias de evento.

Entre 24h e 4h40, estações abertas apenas para desembarque de passageiros.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.

Saídas a cada 20 minutos.

Partidas entre 9h00 e 16h00.

Valores entre R$ 30,00 e R$ 35,00, a depender do ponto de partida.

Vendas em lollaexpress܂com܂br

Lolla Transfer

Pontos de Embarque: