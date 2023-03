Lollapalooza: Blink-182 cancela show e será substituído por Twenty One Pilots

Após cancelamento do show do Blink-182 ser publicado na coluna do Leo Dias, no Metrópoles, a organização do evento confirmou a notícia: a banda não irá se apresentar no Lollapalooza 2023. Na tarde desta quarta-feira, 1º, o festival anunciou que a banda Twenty One Pilots substituirá os músicos originais.

Na noite da última terça-feira, 28 de fevereiro, o baterista Travis Barker publicou nas redes sociais que fraturou o dedo e estava começando um novo tratamento.

Twenty Øne Piløts no #LollaBR 2023! Estamos muito felizes em anunciar que o Twenty Øne Piløts está de volta ao Lollapalooza Brasil! Depois dos dois shows inesquecíveis nas edições de 2016 e 2019, a dupla formada por Tyler Joseph e Josh Dun retorna ao #LollaBR no sábado! pic.twitter.com/8oRmBKD7au — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 1, 2023

Mais informações em instantes