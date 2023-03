Lollapalooza: Blink-182 cancela show e será substituído por Twenty One Pilots, diz Leo Dias

Após cancelamento do show do Blink-182 ser publicado na coluna do Leo Dias, no Metrópoles, a organização do evento confirmou a notícia: a banda não irá se apresentar no Lollapalooza 2023. Na tarde desta quarta-feira, 1º, o festival anunciou que a banda Twenty One Pilots substituirá os músicos originais.

Na noite da última terça-feira, 28 de fevereiro, o baterista Travis Barker publicou nas redes sociais que fraturou o dedo e estava começando um novo tratamento.

Twenty Øne Piløts no #LollaBR 2023! Estamos muito felizes em anunciar que o Twenty Øne Piløts está de volta ao Lollapalooza Brasil! Depois dos dois shows inesquecíveis nas edições de 2016 e 2019, a dupla formada por Tyler Joseph e Josh Dun retorna ao #LollaBR no sábado! pic.twitter.com/8oRmBKD7au — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 1, 2023

Por que o Blink-182 cancelou o show?

Com ingressos esgotados para o primeiro dia, a informação de que o Blink-182 não se apresentará no Lollapalooza 2023 pode ter deixado muita gente chateada. Em vídeo, a banda pediu desculpas pelo cancelamento repentino e informou que o motivo foi devido à problemas de saúde dos integrantes.

A boa notícia é que a banda confirmou presença na edição do festival de 2024.

Como pedir reembolso do ingresso do Lollapalooza?

A organização do Lollapalooza informou que disponibilizará que os titulares dos ingressos do dia 25 de março possam comprar outro Lolla Day, Lolla Lounge Day. Também será possível pedir reembolso do ingresso entre os dias 1 e 7 de março.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento.