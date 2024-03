Lollapalooza anuncia datas para a edição de 2025 e abertura das vendas de ingressos; veja os preços

Após três dias de bastante música e performance de diversos artistas, o Lollapalooza Brasil se despede de seus fãs, mas antes, já adianta as datas da próxima edição.

Nesta segunda-feira, 25, a organização anunciou que o Lollapalooza 2025 acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março. O festival acontecerá no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Quando começam as vendas do Lollapalooza 2025?

A venda inicial dos ingressos será para o Lolla Pass, que proporciona acesso aos três dias de evento, começando nesta terça-feira, dia 26, com os preços mais baixos desta edição.

A partir desta terça-feira, 26, terá início a primeira fase de vendas de ingressos, aberta a todo o público e com benefícios exclusivos. Estes serão os preços mais acessíveis oferecidos para a edição de 2025, inclusive abaixo dos valores praticados em 2024. Além dos descontos, os compradores poderão desfrutar de entrada prioritária nos dias de festival.

Nos próximos meses, serão divulgados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo informações adicionais sobre venda de ingressos, line-up completo e serviços oferecidos durante o evento.

O que é o Early Bird?

A venda antecipada, conhecida como Early Bird, garante o melhor preço da edição e entrada prioritária nos dias de evento. Nesta etapa, os ingressos estarão disponíveis apenas na modalidade Lolla Pass, que oferece acesso aos três dias de festival na área de pista.

Veja os preços de ingressos

Inteira: R$ 1.840 válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida.

Meia-Entrada: R$ 920,00, é uma opção para: estudantes, adultos com 60 anos ou mais, PCD (Pessoas com Deficiência) e/ou PNE (Portadores de Necessidades Especiais), jovens de baixa renda e alguns cargos da educação da rede pública do Estado de São Paulo.

Entrada Social: R$ 1.012,00, válido para qualquer fã, mediante doação de R$ 40,00, que será destinada à organização não-governamental Ação da Cidadania para auxílio no combate à fome em todo o país.

A Ticketmaster será responsável por toda a operação de venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2025. A partir de amanhã, 26 de março, será possível garantir o Lolla Pass. As vendas estarão disponíveis no site oficial e na bilheteria física, na Tokio Marine Hall, sem taxa de serviço ou valor de entrega.