Lollapalooza 2024: saiba como acompanhar o festival ao vivo de graça

Nos dias 22, 23 e 24 de março, o Lollapalooza 2024 será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O festival contará com apresentações de destaque de Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs, além de outros nomes como Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars e Gilberto Gil.

Por outro lado, nem todos os fãs das atrações do line-up conseguirão comparecer ao festival. Mesmo assim, o público pode aproveitar as apresentações de casa.

Como assistir aos shows do Lollapalooza online?

Para aqueles que não puderem estar em Interlagos, há a opção de assistir aos shows pelo canal Multishow. A transmissão será a partir das 14h30 nos três dias de apresentações, principalmente aquelas que ocorrerão nos palcos Budweiser e Samsung Galaxy.

O Bis também vai exibir ao vivo os shows programados para os palcos Perry’s by Johniee Walker e Alternativo.

Os telespectadores também podem acompanhar o Lollapalooza diretamente no Globoplay.