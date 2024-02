Lollapalooza 2024: Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron cancelam shows no Brasil; veja os substitutos

Os apaixonados por música que comparecerão ao Lollapalooza 2024 podem ter uma grande surpresa com uma nova mudança no line-up, a menos de um mês do festival.

Segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, 27, os artistas Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron cancelaram suas apresentações por "motivos pessoais.

Os cantores tinham shows programados para os dias 22, 23 e 24 de março.

O anúncio pode decepcionar o público do Lollapalooza, que também foi surpreendido no início de janeiro, quando a organização do evento confirmou que a banda Paramore havia cancelado sua participação nesta edição, também por motivos pessoais.

Novas atrações

Por outro lado, foram confirmadas também as substituições de Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron no festival. A cantora Jessie Reyez entrou no line-up e vai se apresentar no dia 23 de março, sábado. E a banda Greta Van Fleet fará show no dia 24 de março, domingo.

No mês passado, os organizadores do Lollapalooza também anunciaram que a banda Paramore foi substituída pelo grupo Kings of Leon.

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do evento disponibilizarão aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar o reembolso dos ingressos adquiridos para este dia do evento.

"Apenas os ingressos diários são elegíveis para reembolso, nas modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day. O reembolso só poderá ser solicitado pelo titular da compra entre 19/01/2024 e 28/01/2024. Após efetuar um pedido de reembolso, o bilhete será automaticamente cancelado e o cancelamento não será reversível", diz a nota oficial.

Veja a programação oficial do Lollapalooza 2024

Sexta, 22

Blink-182

The Offspring

Arcade Fire

Diplo

Jungle

The Blaze

Dom Dola

Marcelo D2

Jaden

Fletcher

Kittin

MK

Luísa Sonza

BaianaSystem

Lourena

Ratier

Mary Mesk

Classmatic

Maneva

Rancore

Milla Journée

Ella Whatt

Dexter 8º Anjo

Nouvella

From House to Disco

Sábado, 23

Kings of Leon

Limp Bizkit

Titãs

Hozier

Thirty Seconds to Mars

Above & Boyond

Rina Sawayama

King Gizzard & The Lizard Wizard

BK

Timmy Trumpet

Pierce The Veil

Kevin O Chris

Loud Luxury

Manu Gavassi

Groove Delight

MC Luanna

Tulipa Ruiz

Gabe

Jessica Brankka

Riascode

Supla

Day Limns

Giu

Mariana Dias

Xamã

Sarah Stenzel B2B Curol

Stop Play Moon

Domingo, 24

SZA

Sam Smith

Gilberto Gil

Phoenix

Meduza

Dove Cameron

Omar Apollo

The Drive Era

Zhu

Dayglow

Dombresky

J. Worra

Norhing but Thieves

Céu

Hungria

MC Soffia

Livinho

MC Davi

TZ da Coronel

Oruam

Vulgo FK

Dricka

Rael

Benziê

YMA

Braza

DJ Suburbia

Artistas brasileiros que vão estrelar o festival

Além do Titãs encerrando a turnê “Pra Dizer Adeus”, o Lollapalooza Brasil 2024 é um espaço de celebração da música nacional e da diversidade de estilos presentes em nosso país.

As atrações brasileiras representam a total diversidade de gêneros do Lollapalooza: Do ícone da MPB e da Tropicália Gilberto Gil ao rap de Marcelo D2, o festival ainda trará apresentações mais intimistas de Céu e Rael, a envolvente performance do BaianaSystem, o pop do furacão Luíza Sonza. Mc Kevin o Chris é um dos representantes do funk, a vencedora do Grammy Latino Tulipa Ruiz traz os sons da MPB, dentre muitas outras atrações que vão tomar conta do festival.

Quais os ingressos da venda geral do Lollapalooza 2024?

As vendas nesse primeiro momentos serão somente dos Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass by Vivo. Veja ao que cada um dá acesso:

Lolla Pass, passaporte que garante acesso aos 3 dias de festival;

Lolla Comfort Pass, com acesso à área exclusiva que conta com cadeiras, vista privilegiada, lockers, pontos de alimentação e banheiro próprios;

Lolla Lounge Pass, para a área Lolla Lounge, com alimentação e bebidas inclusas.

Como comprar os ingressos do Lollapalooza 2024?

Os ingressos serão vendidos exclusivamente através da Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival, e poderão ser comprados online no site, ou na bilheteria física da Ticketmaster. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa.

A organização reforça que, para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra. Durante a venda geral, todos terão acesso a parcelamento em até 3x (três vezes) sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

