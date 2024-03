Lollapalooza 2024: ingressos, line-up, horários e tudo o que você precisa saber sobre o festival

O Lollapalooza 2024 já começa amanhã, a partir desta sexta-feira, 22, e se estende até domingo, 24, prometendo horas e horas de música. Milhares de fãs verão algumas de suas bandas e artistas favoritos no festival, que contará com headliners como Blink-182, Kings of Leon, Hozier, The Offspring, Sam Smith e SZA.

O Lolla será, como todos os anos, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os shows começam a partir das 11h da manhã e tem previsão de encerramento para às 23h em todos os três dias de evento. Ainda há alguns ingressos disponíveis pelo site oficial da ticketmaster e você pode acessar o line-up completo por aqui.

A EXAME POP separou um guia oficial para estar informado das regras do evento, venda de ingressos, devolução de pulseiras, compra de créditos e outras informações fundamentais para curtir o festival.

Veja tudo o que você precisa saber sobre o Lollapalooza 2024

Mapa do Lollapalooza 2024

Como ativar a pulseira do Lollapalooza, a Lolla Cashless?

Para entrar no festival e consumir comidas, bebidas e outros produtos por lá, é necessário ativar e carregar créditos na pulseira do Lollapalooza 2023, a Lolla Cashless. As Recargas Antecipadas poderão ser realizadas até o dia 21 de março de 2024 às 23:59 (horário de Brasília).

Para cadastrar e ativar a pulseira, basta entrar no site oficial, colocar o número atrás do chip da pulseira e o nome do dono do ingresso. Depois, basta escolher o valor do carregamento em reais a ser utilizado dentro do festival.

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30 e o bilhete pode ser comprado neste link.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.

Saídas a cada 20 minutos.

Partidas entre 9h00 e 16h00.

Valores entre R$ 30,00 e R$ 35,00, a depender do ponto de partida.

Vendas em lollaexpress܂com܂br

Lolla Transfer

Pontos de Embarque:

Hotel Hilton São Paulo Morumbi

Hotel Transamérica Higienópolis

Hotel E-Suites Congonhas

Partidas entre 10h00 e 16h00;

Retorno com 3 opções de horário;

Valor: R$ 130,00 (ida e volta);

Vendas em eventos܂com܂br/tag/lollapalooza-2024

Line-up oficial do Lollapalooza

Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.

Qual valor do ingresso do Lollapalooza 2024?

Ainda há ingressos sobrando para o Lollapalooza. Veja os valores das pulseiras disponíveis:

Lolla Double: R$ 700 (meia) | R$ 805 (entrada social) | R$ 1400 (inteira)

Lolla Day - Sexta: R$ 550 (meia) | R$ 635 (entrada social) | R$ 1100 (inteira)

Lolla Day - Sábado: R$ 500 (meia) | R$ 580 (entrada social) | R$ 1000 (inteira)

Lolla Lounge Day - Sábado e Domingo: R$ 1.750 (meia) | R$ 1.830 (entrada social) | R$ 2.250 (inteira)

Lolla Confort Day - Sábado e Domingo: R$ 885 (meia) | R$ 1.003,50 (entrada social) | R$ 1.770 (inteira)

Entenda a diferença de cada ingresso:

Lolla Double: Dá direito à entrada em dois dias do festival, podendo ser sexta e sábado, sexta e domingo ou sábado e domingo.

Dá direito à entrada em dois dias do festival, podendo ser sexta e sábado, sexta e domingo ou sábado e domingo. Lolla Day: Dá direito à entrada em um único dia do festival, podendo ser sexta, sábado ou domingo.

Dá direito à entrada em um único dia do festival, podendo ser sexta, sábado ou domingo. Lolla Lounge Day: Dá direito à entrada em um único dia do festival, podendo ser sexta, sábado ou domingo, com alimentação e bebida inclusa dentro de área VIP.

Dá direito à entrada em um único dia do festival, podendo ser sexta, sábado ou domingo, com alimentação e bebida inclusa dentro de área VIP. Lolla Confort Day: Dá direito à entrada em um único dia do festival, podendo ser sexta, sábado ou domingo, com espaço para descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras.

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 5x sem juros.

Como comprar ingresso para o Lollapalooza 2023?

A compra pode ser feita no site (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa).

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do evento disponibilizarão aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar o reembolso dos ingressos adquiridos para este dia do evento.

"Apenas os ingressos diários são elegíveis para reembolso, nas modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day. O reembolso só poderá ser solicitado pelo titular da compra entre 19/01/2024 e 28/01/2024. Após efetuar um pedido de reembolso, o bilhete será automaticamente cancelado e o cancelamento não será reversível", diz a nota oficial.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?