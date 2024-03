Lollapalooza 2024: confira o line-up completo deste domingo, 24

O Lollapalooza 2024 já se encerra domingo, 24, mas promete horas e horas de música boa para fechar o último dia do festival. Milhares de fãs verão algumas de suas bandas e artistas favoritos hoje, como Sam Smith, Gilberto Gil, Phoenix, Medusa e SZA.

O Lolla acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os shows começam a partir das 11h da manhã e tem previsão de encerramento para às 23h.

Veja abaixo quem vai se apresentar no festival neste domingo.

Domingo no Lollapalooza: veja o line-up

Palco Budweiser

12h45 - Benziê

14h30 - Hungria

16h40 - Nothing But Thieves

18h50 - Phoenix

21h30 - SZA

Palco Samsung Galaxy

12h - YMA

13h30 - Braza

15h35 - Dayglow

17h45 - Gilberto Gil

19h55 - Sam Smith

22h50 - Greta Van Fleet

Palco Alternativo

14h30 - Céu

16h40 - Rael

18h50 - Omar Apollo

21h30 - The Driver Era

Palco Perry's By Johnnie Walker

12h - DJ Subúrbia

13h - MC Soffia

14h - Vulgo FK + Dricka

15h15 - TZ da Coronel + Oruam

16h45 - Livinho + MC Davi

18h - J. Worra

19h15 - Dombresky

20h30 - Zhu

21h45 - Medusa

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30 e o bilhete pode ser comprado neste link.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.

Saídas a cada 20 minutos.

Partidas entre 9h00 e 16h00.

Valores entre R$ 30,00 e R$ 35,00, a depender do ponto de partida.

Vendas em lollaexpress܂com܂br

Lolla Transfer

Pontos de Embarque:

Hotel Hilton São Paulo Morumbi

Hotel Transamérica Higienópolis

Hotel E-Suites Congonhas

Partidas entre 10h00 e 16h00;

Retorno com 3 opções de horário;

Valor: R$ 130,00 (ida e volta);

Vendas em eventos܂com܂br/tag/lollapalooza-2024

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?