Lollapalooza 2024: como vai funcionar o trem expresso até o festival? Veja como chegar

Os fãs de música estão ansiosos para o Lollapalooza 2024, que acontece neste fim de semana, entre os os dias 22, 23 e 24 de março. A edição, assim como nos últimos anos, será no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Este ano a melhor opção de se chegar no festival é por transporte público. Adquirido pela Live Nation, o Lollapalooza, em uma parceria feita com a CCR (ViaMobilidade linhas 8 e 9), CPTM e Metrô, disponibilizará as linhas de trem e metrô por 24 horas. A Estação Autódromo da Linha 9 Esmeralda terá um padrão especial para conduzir os fãs até o Autódromo.

Outra opção de chegada no festival através do Lolla Express, serviços de ônibus urbano, que oferecerá quatro pontos de embarque na cidade. O transporte desembarca em frente ao Portão A, um dos acessos principais do público.

Já o Lolla Transfer, transporte oficial em ônibus executivo, deixará os fãs dentro do Autódromo. A saída acontece em três pontos em SP, com partidas com horário marcado entre 10h e 16h, e três opções de horário de retorno. Vale ressaltar que este é o único Transfer Oficial do LollaBR.

Para maior segurança e comodidade do público, as ruas do entorno do Autódromo estarão bloqueadas para entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis.

Veja as melhores opções de chegada no Lollapalooza 2024

ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 (Trem)

Estação Autódromo aberta 24h nos dias do evento

Demais estações das Linhas 4, 5, 8 e 9 abertas para desembarque e integrações 24h nos dias do evento

Trem Expresso

Meeting Point Estação Pinheiros;

Ofertas de horários:

Sexta-feira: 1 partida a cada hora entre 10h30-16h;

Sábado e Domingo: 1 partida a cada meia hora entre 10h30-16h;

Retorno: FastPass da meia-noite às 2h, 1 trem a cada 5 minutos intercalando as estações Osasco e Pinheiros;

Tempo previsto de viagem: 30 minutos;

Preço ida e volta: R$ 30,00;

Venda antecipada no link

CPTM

Operação 24h nos 3 dias de evento;

Entre 4h e 24h a operação acontece normalmente;

Entre 24h e 4h todas as estações abertas apenas para desembarque.

Metrô

Operação 24 horas nos 3 dias de evento.

Entre 24h e 4h40, estações abertas apenas para desembarque de passageiros.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.

Saídas a cada 20 minutos.

Partidas entre 9h00 e 16h00.

Valores entre R$ 30,00 e R$ 35,00, a depender do ponto de partida.

Vendas em lollaexpress܂com܂br

Lolla Transfer

Pontos de Embarque: