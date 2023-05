Linha Direta volta ao ar em maio com caso Eloá; saiba quando

Sucesso nos anos 2000, o Linha Direta está próximo de reestrear na TV Globo. A emissora carioca anunciou a volta do programa após 15 anos com apresentação de Pedro Bial em outubro do ano passado e agora novos detalhes sobre o episódio de estreia foram divulgados.

Segundo informações do portal Notícias da TV, o primeiro episódio irá abordar o caso Eloá e vai ao ar no dia 4 de maio. A jovem foi sequestrada e assassinada pelo namorado, Lindemberg Alves, em Santo André, São Paulo, em outubro de 2008. Durante quatro dias, milhões de brasileiros acompanharam o sequestro com cobertura ao vivo de diversas emissoras de TV.

O programa policial da TV Globo, que foi sucesso sob o comando de Hélio Costa, Marcelo Rezende (1951-2017) e Domingos Meirelles, será transmitido às quintas-feiras, na faixa das 23h. A previsão é que duas histórias sejam abordadas a cada semana, de um crime já resolvido e outro ainda não solucionado pela polícia.

Em fevereiro, durante participação no Caldeirão com Mion, Bial falou que o programa foi reformulado para se adaptar aos novos tempos. "É um programa que todo mundo lembra com muito carinho, mas muita coisa mudou em 15 anos na linguagem da televisão. A gente quer dar essa renovada. Você é artista, então sabe que em arte não existe inovação, só existe renovação. Estamos renovando esse formato, muitos felizes porque tem o carinho popular na memória e tem o desejo por justiça", explicou o ex-apresentador do Fantástico e do BBB.