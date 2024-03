Leslie David Baker, de 'The Office', inaugura 'papelaria' no Brasil; veja como visitar

Reconhecido pelo papel na série "The Office", o ator Leslie David Baker, que interpretou o personagem Stanley por oito anos, desembarcou no Brasil para uma atividade inusitada: abrir sua primeira "loja" oficial, a "Planos de Papel", no bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

Acontece que a "loja" não é um estabelecimento comercial, tampouco será um espaço fixo. Trata-se, na verdade, de uma campanha publicitária da Nubank, que lançou um curta-metragem com o ator e abriu a ativação na capital paulista, com a presença de Baker para promoção dos serviços do banco.

"É tão legal participar de uma campanha assim, foi algo que nunca fiz antes. Senti muito o carinho do Brasil — porque uma coisa que aprendi sobre os brasileiros é que eles são ativos para falar que gostam ou não de algo. No meu caso, percebi que houve muita felicidade com a minha presença, sou super grato", brincou o ator em conversa com jornalistas neste sábado, 2, dentro da ativação. "O que mais gostei foi a oportunidade de conhecer o lugar, provar essas comidas brasileiras maravilhosas e até aprender algumas palavras em português".

Baker estará no Brasil durante o fim de semana para visitar o espaço, conhecer e tirar fotos com os fãs. No bate-papo, ele destacou, ainda, que a participação em uma campanha publicitária abre novos horizontes dentro da carreira como ator e, agora, empreendedor.

"Eu nunca tinha feito nada do tipo, nenhuma campanha desse modo, e foi uma experiência bastante positiva. Tive a oportunidade de fazer isso de uma forma que combina muito com a minha personalidade real", respondeu o ator à EXAME. "Mesmo que tenha amado fazer a campanha, ainda quero trabalhar com filmes e séries, acho que há espaço para fazer as duas coisas".

Baker destacou, ainda, que a diferença entre as duas coisas está no roteiro, o que torna tudo mais interessante, do ponto de vista dele. "São propostas profundamente diferentes, uma campanha e um filme ou série, claro. Mas achei divertido estar nesse projeto, porque, quando faço um filme ou série, sou movido por um roteiro escrito por outra pessoa. No caso dessa campanha, tive uma liberdade grande para estar ali como Leslie, e não como um personagem. Foi mais próximo de quem eu sou, mesmo", pontuou.

Como visitar a 'loja' do Leslie David Baker?

A "Planos de Papel" fica aberta somente neste sábado e domingo, 2 e 3, das 10h às 18h. O local está sujeito à lotação, e o ator estará presente para fazer algumas visitas surpresas. A visita completa é gratuita e dura cerca de 15 minutos.

Apesar de receber o título de "loja", nada ali está à venda: o espaço foi pensado para visitação e, ao final da visita, há a possibilidade de ganhar um brinde, que consiste em uma ecobag temática com um caderno, planner, cartões postais ou copo "Leslie", inspirado nos modelos de copos térmicos — um trocadilho com o personagem 'Stanley'.

Dentro do estabelecimento é possível pegar lápis, marca-páginas, adesivos e cartões postais de forma gratuita. A "Planos de Papel" fica na Rua Aspicuelta, 145, na Vila Madalena, em São Paulo.

Assista ao vídeo da campanha