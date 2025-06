Lembra dele? 'Menino do Acre' vira coach de projeção astral oito anos depois de viralizar com sumiço

Oito anos depois de se tornar conhecido no país ao sumir da casa dos pais e deixar para trás um quarto com mensagens criptografadas e uma estátua do filósofo italiano Giordano Bruno, o acreano Bruno Borges dedica-se a oferecer mentorias de projeção astral pela internet.

A promessa é que os clientes do curso vão aprender a sair do "corpo físico" ou a terem "sonhos lúcidos", segundo Borges anuncia no Instagram.

Bruno Borges diz ser fascinado pelo misticismo desde jovem. Segundo a descrição que consta na página do curso, o acreano afirma ter descoberto a "projeção astral", que hoje ensina, aos 12 anos de idade na rede social Orkut. Borges diz ainda que um ano depois já ensinava a técnica para adultos.

Borges, que ficou conhecido como "Menino do Acre", afirma que a "projeção astral" pode ajudar aos clientes a lidar com o estresse, ansiedade e insônia.

"Experimente a técnica que grandes mentes como Salomão, Tesla, Gandhi, Buda, Platão e Sócrates exploraram para acessar os mistérios do astral", diz a página do curso.

Em outro vídeo, ele diz que a projeção astral pode ser útil para empreendedores. O acreano relata ter saído do corpo conscientemente e ter encontrado um espírito chamado Alaôa Alaái, que o orientou a compartilhar objetivos e sonhos com a sua equipe.

Qual é a história do "Menino do Acre"

Bruno Borges ficou desaparecido entre os dias 27 de março e 11 de agosto de 2017.

O caso ganhou repercussão pelas características do quarto do jovem, onde foram encontrados 14 livros escritos à mão e criptografados, além de uma estátua do teólogo italiano Giordano Bruno (1548-1600), avaliada em R$ 7 mil.

Um inquérito chegou a ser aberto pela Polícia Civil do Acre, mas o delegado optou por encerrá-lo. Na avaliação dos policiais, tratou-se de um episódio de "ausência voluntária".

Durante o período do desaparecimento, Bruno Borges teve publicado o livro "TAC: Teoria da Absorção do Conhecimento", de sua autoria. Borges reapareceu na casa dos pais em agosto. Na época, Denise Borges, mãe do jovem, relatou ao jornal 'Extra' como recebeu a notícia:

"Ele já falou comigo por telefone, mas não parava de chorar. Ele me pediu perdão, disse que sentiu essa vibração e por isso voltou. Não tem vaga no avião, mas não tem problema. Nossa Senhora me atendeu", disse Denise Borges. "Vou ficar ajoelhada até de noite, agradecendo".

O retorno não surpreendeu o secretário de Segurança do Acre, Fávio Portela.

"Nós sabíamos que era uma questão de tempo para ele voltar. O inquérito que apurava o desaparecimento foi concluído há mais de um mês", disse à época.