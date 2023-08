Larissa Manoela: sem conta bancária própria até 2022, atriz teve de recorrer a empréstimo

Larissa Manoela revelou nesta semana que rompeu as relações profissionais com os pais, seus antigos empresários, após divergências sobre o controle de seus lucros.

Em entrevista ao "Fantástico", a atriz de 22 anos contou que, depois de um acordo, abriu mão de R$ 18 milhões do total de sua fortuna para seus progenitores, Silvana Taques e Gilberto Elias. Ela alegou também que recebia uma ínfima mesada dos pais, derivada do cachê de seus trabalhos como atriz e influenciadora, além de 98% da cota de sua empresa, Dalari, ser destinada aos pais, enquanto a ela apenas 2%.

Por outro lado, a equipe jurídica de Larissa confirmou nesta quarta-feira, 16, que a artista tinha sua autonomia tão limitada pela família que não possuía uma conta bancária em seu nome.

"As contas eram jurídicas e administradas pelos pais", explicaram os advogados da atriz em um comunicado. "Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a pessoal, deixando-a sem recursos".

No documento, também foi apontado que Larissa adquiriu 11 imóveis em seu nome ao longo de sua carreira. No entanto apenas um apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro, tinha ela como proprietária.

O imóvel foi vendido para que a jovem fizessem um empréstimo para a compra de uma nova casa.

"A atriz também conseguiu ter a posse de seu carro, que estava em nome de uma de suas empresas. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela", disse a equipe de Larissa no comunicado.

Os representantes da atriz esclareceram que a cliente tentou negociar o controle de sua conta bancária com os pais, mas as tentativas falharam. Ela também era impedida de gerir os recursos destinados ao seu plano de saúde, tanto que ficou pelo menos três meses sem esse seguro.