Larissa Manoela: pais colocam mansão à venda por R$ 10 milhões sem conhecimento da filha

Larissa Manoela surpreendeu o Brasil ao romper as relações empresariais com os próprios pais e revelar que a decisão se deu por injustiças na gestão de seu patrimônio.

Na entrevista ao programa "Fantástico", a artista contou que desistiu de R$ 18 milhões do total de sua fortuna, em uma disputa com Silvana Taques e Gilberto Elias, após um acordo com os advogados da família. Segundo ela, a divisão dos lucros de seus trabalhos também se dava de maneira abusica, pois, em uma de suas empresas, 98% da cota era destinada aos progenitores, enquanto a artista ficava com apenas 2%.

Essa dinâmica também se aplicava aos imóveis no nome de Larissa. Há três meses, os pais da atriz decidiram colocar à venda uma mansão na zona oeste do Rio de Janeiro. Silvana e Gilberto Elias pedem R$ 10 milhões pelo imóvel, que foi comprado por R$ 8 milhões, em 2021.

A aquisição foi realizada pelos pais de Larissa com parte do dinheiro da venda de uma mansão em Orlando. A mansão foi negociada por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões, na cotação atual).

A ação dos pais também foi criticada pela atriz durante entrevista ao Fantástico, na qual ela afirmou que a venda do imóvel nos Estados Unidos ocorreu sem a sua autorização. Ela e os pais se desentenderam.

A mansão

A casa mede 900 metros quadrados e conta com: cinco suítes, escritório, sala de estar e jantar, copa, cozinha, quatro banheiros, adega, piscina, sauna, salão e jogos e anexo para os funcionários.

A propriedade pertencia à holding Trelissa, na qual cada sócio (Larissa, Silvana e Gilberto) tinha 33% de participação. A atriz saiu da sociedade, assim como fez com sua outra empresa, a Dalari. Nesse caso, Silvana e Gilberto têm o direito legal de vender o imóvel, no entanto, o que incomodou Larissa foi não ter sido informada da venda.

Após romper os laços comerciais com os pais e abrir mão de parte de sua fortuna, Larissa ressaltou que agora vai reconstruir seu patrimônio.

Quanto Larissa Manoela recebia de mesada?

Em seu depoimento, Larissa também surpreendeu os fãs ao revelar que recebia uma mesada, derivada de uma ínfima parte do cachê que recebia por seus trabalhos como atriz e influenciadora.

Diante desse relato, muitas pessoas divulgaram antigas entrevistas de Larissa, nas quais ela dava detalhes sobre a mesada que recebia desde criança. Durante sua participação no "Programa Sílvio Santos" (SBT), em 2012, quando ainda atuava na novela "Carrossel", ela contou que gostaria de receber R$ 1500, mas o valor mensal se limitava a R$ 100.

"Atualmente é assim, eu peço para os meus pais dentro dos conformes. Os meus pais limitam bastante, falam o que dá e o que não dá. Então, eu peço as coisas, daí eu consulto eles e vejo se dá", entregou ela, completando: "Geralmente, é R$ 100, por aí", disse Larissa, que tinha apenas 12 anos na época.

Por outro lado, o colunista Alessandro Lo Bianco revelou recentemente que, até completar 18 anos, a atriz recebia o valor mensal de R$ 300 por determinação dos pais. Quando finalmente alcançou a maioridade, a mesada passou para R$ 500.

Em outra entrevista, desta vez para o "Lady Night", Larissa confessou à apresentadora Tatá Werneck que já teve o cartão recusado quando tentou comprar algo caro. Caso quisesse adquirir um item de grande valor, precisaria juntar o dinheiro de sua mesada por pelos menos três meses.