Larissa Manoela não está sozinha: Bruna Marquezine também teve problemas financeiros com os pais

Antes mesmo da entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico, na qual a atriz revelou detalhes sobre o rompimento da relação empresarial que tinha com seus pais, após divergências sobre a gestão de sua fortuna, esse problema já era frequente com artistas mirins. Aconteceu, por exemplo, com Bruna Marquezine.

Em entrevista ao "Quem pode, pod", podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz, que acaba de estrelar sua carreira internacional com "Besouro Azul", comentou as dificuldades que passou com a mãe, administradora da artista quando Bruna era menor de idade. Em determinado momento, ela também optou por administrar os próprios ganhos e gastos individualmente.

"A gente brigava, a gente se ofendia, a gente se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar que não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro", diz a atriz no podcast. "As decisões eram sempre baseadas na segurança financeira. Então era sempre: isso vai garantir que, com tantos anos, ela não precise mais trabalhar. Isso vai garantir que agora ela tenha condição de fazer isso ou isso que ela quer fazer. E poderia ser a minha escolha também, focar só na segurança financeira, mas não é".

Atriz mirim

Da mesma forma como Larissa Manoela, Bruna Marquezine também foi uma "atriz mirim". Ela começou a atuar aos cinco anos em programas infantis e seu primeiro papel foi em "Gente Inocente", no quadro "Tá no Papo". Foi só em "Sítio do Picapau Amarelo" que a artista conseguiu mostrar seu talento, com uma breve aparição, até chegar ao papel de Salete Machado na novela "Mulheres Apaixonadas", aos 7 anos.

Até atingir 19 anos, ela tinha a mãe como empresária. Nessa idade, por causa das desavenças, "destituiu" a mulher do cargo e passou a administrar sozinha os próprios ganhos. Até completar a maioridade, Bruna teve 21 papéis em novelas, séries, reality shows e filmes.

Desde que assumiu a própria carreira, a atriz teve um salto profissional. Em 2020, assinou o distrato com a Globo e se lançou em papeis internacionais.