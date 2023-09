Larissa Manoela na Netflix: atriz entra para elenco de "De Volta aos 15"

A terceira temporada de "De Volta aos 15", série estrelada por Maísa Silva e Camila Queirós, terá novidades. Larissa Manoela será integrada no elenco, voltando a atuar com Maísa após 11 anos. A última vez que as duas estiveram juntas foi em Carrossel, exibido pelo SBT.

Este é o primeiro trabalho anunciado pela atriz após a polêmica envolvendo a briga familiar com seus pais, Silvana e Gilberto. Larissa acusa os dois não terem exposto os bens conquistados em trabalhos feitos por ela.

A gravação da terceira temporada está marcada para iniciar em outubro. Inspirada no best-seller "De Volta aos 15" da escritora Bruna Vieira, a produção esteve no topo da lista dos conteúdos mais assistidos da plataforma de streaming, em seu fim de semana de estreia.

A atração também, ocupou a sexta posição como a série de língua não inglesa mais vista no período em todo o mundo.

Veja o anúncio da Netflix com Larissa Manoela