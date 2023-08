Larissa Manoela: mesmo abrindo mão de fortuna de R$ 18 milhões, atriz continua rica?

A entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. No programa, a atriz revelou detalhes sobre o rompimento da relação empresarial que tinha com seus pais, após divergências sobre a gestão de sua fortuna.

Durante a entrevista, no domingo, 13, a atriz de 22 anos afirmou que abriu mão de um patrimônio de R$ 18 milhões na disputa com Silvana Taques e Gilberto Elias, depois de um acordo com os advogados dos pais.

Segundo informações do jornal O Globo, o total da fortuna de Larissa está em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões, com faturamento mensal de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. O que significa que, provavelmente, a atriz ficou com uma fortuna de até R$ 12 milhões.

A riqueza de Larissa é composta por sua empresa, Mimalissa, imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, sua linha de maquiagem com a Océane, a operadora virtual LariCel, além de investimentos financeiros.

Sociedade com os pais

A paranaense contou que era sócia de três empresas. Uma delas se chamava Dalari, que foi aberta pelos pais quanto a artista tinha apenas 13 anos, com o objetivo de administrar contratos e pagamentos de projetos comerciais da filha, além do patrimônio construído com o trabalho dela.

Larissa havia sido informada pelos pais de que possuia a mesma cota que eles no negócio, em 33%. No entanto, anos depois, ela descobriu que contava com apenas 2%, enquanto os progenitores, 98%.

Já a segunda empresa, aberta em junho de 2020, tinha Larissa como única proprietária, entretando uma cláusula dava para Silvana e Gilberto plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha.

Em março deste ano, a atriz tentou negociar com os pais uma possível redistribuição na sociedade das empresas, mesmo assim eles exigiram ficar com 6% da renda da filha pelos próximos dez anos. Após as divergências, os três não chegaram a um acordo.

Em nota enviada à TV Globo, a defesa de Gilberto e Silvana afirmou que Larissa Manoela tinha conhecimento do porcentual dela na empresa Dalari e que "ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou."

Ainda de acordo com o advogado, Larissa "se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai."

Quem são os pais de Larissa Manoela?

A atriz é filha de Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, que foram empresários da carreira da filha desde a infância e controlaram suas finanças, por ser menor de idade na época.

Larissa iniciou sua trajetória na dramaturgia aos 4 anos de idade e sua mãe passou gerir seus contratos de trabalho como sua principal representante.

No entanto, em maio de 2023, Larissa, já com 22 anos, começou a apresentar vontades de independência após lançar sua própria empresa, Mimalissa. Com a iniciativa, surgiram rumores de um rompimento com os pais.

Em seguida, os boatos se intensificaram quando a mãe, Silvana, parou de seguir a filha nas redes sociais. O pai da atriz, Gilberto, também publicou um texto que dizia: "Alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em 3 dias".

Desde janeiro, a família de Larissa não postou mais nenhuma foto com a atriz. Na última imagem compartilhada por Gilberto, a atriz posa ao lado dos pais e do então namorado, André Luiz Frambach, durante uma viagem a Orlando (EUA). Em dezembro de 2022, os atores anunciaram o noivado, depois de mais de um ano em namoro.

Em julho, as relações familiares foram estremecidas novamente depois que Silvana e o marido venderam uma propriedade de Larissa, em Orlando, sem a autorização e o conhecimento dela.

Patrimônio

Segundo um levantamento feito pelo jornal O Globo, Larissa Manoela tem um patrimônio avaliado entre R$ 20 e R$ 30 milhões.

Ela iniciou sua carreira como atriz cedo. Aos seis anos de idade, Larissa atuou em uma série do canal fechado GNT. Aos 12, ela ganhou notoriedade em todo o Brasil por estrelar a nova versão da novela infantil "Carrossel", (SBT). Mais tarde, Larissa também protagonizou a novela "Cumplices de um Resgate", também no SBT, e o filme "O Palhaço", ao lado de Selton Mello.

Em 2021, a artista também lançou sua operadora virtual de telefonia celular, a LariCel. Na época, em seis dias depois do anúncio do negócio, quase 2,5 mil chips foram vendidos.

Em 2022, Larissa assinou com a TV Globo para protagonizar a novela "Além da Ilusão".

Ela conta com cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram e já participou de vários projetos de publicidade para marcas como L'Oréal Paris, Puma, Crocs, JBL, Pedigree, McDonald's.

Em 2023, Larissa investiu em uma mansão de luxo que ocupa dois terrenos em um condomínio no Rio de Janeiro. O imóvel está avaliado em R$ 9 milhões e está situado na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.